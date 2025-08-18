Detienen a sospechoso de asesinar e intentar quemar el cuerpo de madre de familia en Tacna

Detenido asegura que él dejó a la víctima en su departamento y no volvió a saber de ella. | Fuente: Liz Ferrer / La República. | Créditos: Liz Ferrer / La República.

La Policía Nacional detuvo a Rafael Espezua Mamani, de 22 años, tras sindicarlo como el principal sospechoso del asesinato de María del Rosario Romero Flores, de 29 años, en Tacna. La mañana del último domingo, el cuerpo sin vida de María fue hallado quemado en su departamento, y aunque en un principio se presumía que fue a causa del fuego, horas más tarde, la necropsia confirmó que la causa de muerte eran las 18 puñaladas que recibió en el cuerpo.

La fiscal Iris León Bravo detalló que Espezua se acercó de forma voluntaria a la Policía a rendir su declaración, argumentando que él dejó a María en su departamento la madrugada del domingo y no volvió a verla. No obstante, se hallaron indicios que motivaron su detención.

Espezua tiene un golpe en la cabeza y rasguños; sin embargo, su pareja, otra mujer, sostuvo que ella fue quien le provocó los arañazos en una discusión que tuvieron. También se halló rastros de sangre en el auto en el que María fue llevada a casa, pero la muestra aún debe pasar por análisis químico para determinar si se trata de sangre humana.

Sobre el caso, la fiscal comentó que en la vivienda habrían estado otras personas en una reunión social, entre ellos una mujer que ya declaró ante la Policía. Además, detalló que el cuerpo de María no llevaba prendas debajo de la cintura, así que se presume de un abuso sexual y posterior femicidio.

La familia de la víctima pidió justicia y señaló que el incendio en el departamento fue solo un intento del criminal o criminales de desaparecer las pruebas del caso. El cuerpo será velado en el local de la junta vecinal Los Cipreses en el centro poblado Leguía.

Se conoció que María era madre soltera de un menor de 13 años, quien estaba en la casa de sus abuelos cuando sucedió el asesinato.