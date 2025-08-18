HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra
Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     
Sociedad

Detienen a sospechoso de asesinar e intentar quemar el cuerpo de madre de familia en Tacna

Serenos fueron alertados del incendio en una vivienda, pero tras apagar las llamas, encontraron a la víctima. Durante la revisión, el fiscal halló en ella hasta 18 heridas punzocortantes. 

Detenido asegura que él dejó a la víctima en su departamento y no volvió a saber de ella.
Detenido asegura que él dejó a la víctima en su departamento y no volvió a saber de ella. | Fuente: Liz Ferrer / La República. | Créditos: Liz Ferrer / La República.

La Policía Nacional detuvo a Rafael Espezua Mamani, de 22 años, tras sindicarlo como el principal sospechoso del asesinato de María del Rosario Romero Flores, de 29 años, en Tacna. La mañana del último domingo, el cuerpo sin vida de María fue hallado quemado en su departamento, y aunque en un principio se presumía que fue a causa del fuego, horas más tarde, la necropsia confirmó que la causa de muerte eran las 18 puñaladas que recibió en el cuerpo.

La fiscal Iris León Bravo detalló que Espezua se acercó de forma voluntaria a la Policía a rendir su declaración, argumentando que él dejó a María en su departamento la madrugada del domingo y no volvió a verla. No obstante, se hallaron indicios que motivaron su detención.

Puedes ver: Recién nacido es abandonado en un parque de Tacna y serenos lo trasladaron al hospital

lr.pe

Espezua tiene un golpe en la cabeza y rasguños; sin embargo, su pareja, otra mujer, sostuvo que ella fue quien le provocó los arañazos en una discusión que tuvieron. También se halló rastros de sangre en el auto en el que María fue llevada a casa, pero la muestra aún debe pasar por análisis químico para determinar si se trata de sangre humana.

Sobre el caso, la fiscal comentó que en la vivienda habrían estado otras personas en una reunión social, entre ellos una mujer que ya declaró ante la Policía. Además, detalló que el cuerpo de María no llevaba prendas debajo de la cintura, así que se presume de un abuso sexual y posterior femicidio.

La familia de la víctima pidió justicia y señaló que el incendio en el departamento fue solo un intento del criminal o criminales de desaparecer las pruebas del caso. El cuerpo será velado en el local de la junta vecinal Los Cipreses en el centro poblado Leguía.

Se conoció que María era madre soltera de un menor de 13 años, quien estaba en la casa de sus abuelos cuando sucedió el asesinato.

Notas relacionadas
Recién nacido es abandonado en un parque de Tacna y serenos lo trasladaron al hospital

Recién nacido es abandonado en un parque de Tacna y serenos lo trasladaron al hospital

LEER MÁS
Escolares tacneños ganan medalla de bronce en competencia internacional en Corea

Escolares tacneños ganan medalla de bronce en competencia internacional en Corea

LEER MÁS
Tacna: capturan a 'Los pitufos' con invernadero de hongos alucinógenos

Tacna: capturan a 'Los pitufos' con invernadero de hongos alucinógenos

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

LEER MÁS
Extorsionadores balean a joven ingeniera que supervisaba una obra en Comas y dejan número de Bolivia: "Comunícate"

Extorsionadores balean a joven ingeniera que supervisaba una obra en Comas y dejan número de Bolivia: "Comunícate"

LEER MÁS
Este exclusivo colegio de Lima fue multado con S/267.500 por negar beca a alumnos cuyo padre tenía incapacidad para trabajar

Este exclusivo colegio de Lima fue multado con S/267.500 por negar beca a alumnos cuyo padre tenía incapacidad para trabajar

LEER MÁS
Ingeniero de la UNMSM es seleccionado para proyecto internacional de investigación espacial en China: "Mi meta final apunta al Perú"

Ingeniero de la UNMSM es seleccionado para proyecto internacional de investigación espacial en China: "Mi meta final apunta al Perú"

LEER MÁS
Mamá de Kylian Mbappé llegó a Ancón para ver los avances de la fundación de su hijo en Perú: también ayudó a una olla común

Mamá de Kylian Mbappé llegó a Ancón para ver los avances de la fundación de su hijo en Perú: también ayudó a una olla común

LEER MÁS
Científico peruano de San Marcos revela que la muña combate la bacteria responsable de la gastritis: "En 15 días"

Científico peruano de San Marcos revela que la muña combate la bacteria responsable de la gastritis: "En 15 días"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Donald Trump revela que en "una semana o dos" podría haber una solución a la guerra entre Rusia y Ucrania

Monto máximo que EsSalud puede otorgar a los peruanos como subsidio económico para cubrir gastos funerarios en 2025

Hombre mató a 3 personas tras maniobra de giro ilegal en carretera de EEUU: tenía licencia de conducir pese a ser indocumentado

Sociedad

Feriados y días no laborables agosto 2025: revisa todas las fechas de descanso para los trabajadores del Perú

Joven de VMT que llegó a las 5:30 a.m. para dar examen de admisión de la UNI confiesa cómo se preparó: "Comía con un libro en la mano"

Dueño dejó a su perrito en peluquería canina en Comas y nunca regresó: había dejado falso número a veterinario

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dos procesados por la masacre Cayara buscan librarse de la justicia: piden al PJ acogerse a Ley de Amnistía

APP de César Acuña intenta desmarcarse de tragedia de Trujillo: convoca al ministro del Interior para dar explicaciones

Rosa María Palacios rechaza promulgación de Ley de Amnistía: "El mensaje de impunidad está clarísimo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota