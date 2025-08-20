HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     
¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?
¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      ¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      ¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      
Sociedad

Lanzan nuevo observatorio de lucha contra el comercio ilícito de mercancías

Se trata de un espacio especializado en la generación, análisis y difusión de información estratégica sobre esta problemática, informó la Sociedad Nacional de Industrias.

SNI promueve este nuevo observatorio.
SNI promueve este nuevo observatorio.

La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) presentó el Observatorio de Lucha contra el Comercio Ilícito (OLCI), un espacio especializado en la generación, análisis y difusión de información estratégica sobre esta problemática.

“El OLCI es un punto de encuentro fundamental donde gremios empresariales, autoridades, especialistas y la academia podrán intercambiar conocimientos, información técnica, compartir experiencias y construir una agenda común que refuerce la lucha contra el comercio ilícito. El Perú necesita hoy, más que nunca, un frente unido contra la ilegalidad”, indicó Felipe James Callao, presidente de la SNI.

PUEDES VER: Rechazan elección de dos rectores como miembros del consejo directivo de la Sunedu: “Es el regreso de la ANR”

lr.pe

Claudia Linares, presidenta de la Comisión de Lucha contra el Comercio Ilícito de la SNI, destacó que el OLCI comprenderá un repositorio de información pública, estudios de percepción, informes técnicos y encuestas para dimensionar el problema con rigor académico, contenido que se compartirá de manera abierta.

Para ello, detallo que se cuenta con aliados estratégicos como los ministerios de la Producción y de Comercio Exterior y Turismo, la Sunat, el Indecopi, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, la CAF, el Banco Mundial y el BID, y prestigiosas universidades como la Universidad del Pacífico, la Universidad de Lima y la Pontificia Universidad Católica del Perú.

En el marco del lanzamiento, la superintendente nacional de la Sunat, Marilú Llerena Aybar, informó que, en lo que va del año, se han intensificado las acciones de control, logrando incautaciones de mercancías por 187 millones de dólares. Entre ellas: cigarrillos (9,4 millones de dólares, un incremento de 226% respecto al año anterior); textiles (3,1 millones de dólares, 39% más que en 2024) y confecciones (11 millones de dólares) en operativos conjuntos con la SNI.

Llerena agregó que este año ya se alcanzaron 143 sentencias condenatorias por delitos de contrabando, tráfico ilícito de mercancías y evasión tributaria.

Notas relacionadas
Doce peruanos ya han sido evacuados desde Israel a una zona segura de Egipto, según Cancillería

Doce peruanos ya han sido evacuados desde Israel a una zona segura de Egipto, según Cancillería

LEER MÁS
Nueva Sunedu ha licenciado a seis universidades denegadas tras la contrarreforma del Congreso

Nueva Sunedu ha licenciado a seis universidades denegadas tras la contrarreforma del Congreso

LEER MÁS
El invierno recién empieza y ya hay cerca de 1.200 adultos mayores fallecidos por neumonía

El invierno recién empieza y ya hay cerca de 1.200 adultos mayores fallecidos por neumonía

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Mañana hay paro en Lima y Callao? Esto dicen los distintos gremios de transportistas sobre las movilizaciones el 21 de agosto

¿Mañana hay paro en Lima y Callao? Esto dicen los distintos gremios de transportistas sobre las movilizaciones el 21 de agosto

LEER MÁS
Paro de transportistas del 21 de agosto EN VIVO: gremios que participarán, calles cerradas, rutas y clases suspendidas

Paro de transportistas del 21 de agosto EN VIVO: gremios que participarán, calles cerradas, rutas y clases suspendidas

LEER MÁS
¿Hay clases este 21 de agosto por paro de transportistas? Esto se sabe de colegios en Lima y Callao

¿Hay clases este 21 de agosto por paro de transportistas? Esto se sabe de colegios en Lima y Callao

LEER MÁS
Plaza Vea anuncia cambio en horario de cierre para el jueves 21 de agosto en todos sus locales en Perú

Plaza Vea anuncia cambio en horario de cierre para el jueves 21 de agosto en todos sus locales en Perú

LEER MÁS
Los 9 distritos de Lima más seguros ante un terremoto: capital peruana acumula casi 300 años de 'silencio sísmico'

Los 9 distritos de Lima más seguros ante un terremoto: capital peruana acumula casi 300 años de 'silencio sísmico'

LEER MÁS
Tren Lima-Chosica: segundo lote de vagones llegará este sábado 23 de agosto, pero irá directo al depósito

Tren Lima-Chosica: segundo lote de vagones llegará este sábado 23 de agosto, pero irá directo al depósito

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mary Moncada, mujer que fue ampayada con Christian Domínguez en un auto, reaparece y le manda mensaje a Karla Tarazona: "Nunca va a cambiar"

"No ha dado señales de vida": familia denuncia que francés desaparecido estaría arrestado en Venezuela "sin motivo" por casi 2 meses

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 20 de agosto, según Jhan Sandoval

Sociedad

Temblor en Perú HOY, 20 de agosto, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo en Perú?

Resultados de La Tinka HOY, miércoles 20 de agosto: revisa los últimos números ganadores, el pozo millonario y más

Paro de transportistas del 21 de agosto EN VIVO: gremios que participarán, calles cerradas, rutas y clases suspendidas

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

FAME adjudica a empresa inhabilitada la compra de 3,163 chalecos antibalas para la Policía

¡Cerca de S/35.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y lanza indirecta a Rafael López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota