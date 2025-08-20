Lanzan nuevo observatorio de lucha contra el comercio ilícito de mercancías

La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) presentó el Observatorio de Lucha contra el Comercio Ilícito (OLCI), un espacio especializado en la generación, análisis y difusión de información estratégica sobre esta problemática.

“El OLCI es un punto de encuentro fundamental donde gremios empresariales, autoridades, especialistas y la academia podrán intercambiar conocimientos, información técnica, compartir experiencias y construir una agenda común que refuerce la lucha contra el comercio ilícito. El Perú necesita hoy, más que nunca, un frente unido contra la ilegalidad”, indicó Felipe James Callao, presidente de la SNI.

Claudia Linares, presidenta de la Comisión de Lucha contra el Comercio Ilícito de la SNI, destacó que el OLCI comprenderá un repositorio de información pública, estudios de percepción, informes técnicos y encuestas para dimensionar el problema con rigor académico, contenido que se compartirá de manera abierta.

Para ello, detallo que se cuenta con aliados estratégicos como los ministerios de la Producción y de Comercio Exterior y Turismo, la Sunat, el Indecopi, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, la CAF, el Banco Mundial y el BID, y prestigiosas universidades como la Universidad del Pacífico, la Universidad de Lima y la Pontificia Universidad Católica del Perú.

En el marco del lanzamiento, la superintendente nacional de la Sunat, Marilú Llerena Aybar, informó que, en lo que va del año, se han intensificado las acciones de control, logrando incautaciones de mercancías por 187 millones de dólares. Entre ellas: cigarrillos (9,4 millones de dólares, un incremento de 226% respecto al año anterior); textiles (3,1 millones de dólares, 39% más que en 2024) y confecciones (11 millones de dólares) en operativos conjuntos con la SNI.

Llerena agregó que este año ya se alcanzaron 143 sentencias condenatorias por delitos de contrabando, tráfico ilícito de mercancías y evasión tributaria.