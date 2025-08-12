Los bancos en Perú pueden cambiar su horario de atención por feriados o días no laborables. | Foto: composición LR/Andina

Los bancos en Perú pueden cambiar su horario de atención por feriados o días no laborables. | Foto: composición LR/Andina

La población de Loreto accederá a un día no laborable este miércoles 13 de agosto, tal como indica la Ordenanza Regional N° 010-2012-GRL-CR. En esta fecha, el Gobierno Regional busca impulsar la actividad turística, en particular, por el reconocimiento del río Amazonas como una de las nuevas maravillas naturales del mundo.

Por este motivo, surgió la duda de si las entidades financieras privadas y el Banco de la Nación atenderán con normalidad durante este día. Cabe recordar que el 13 de agosto será un día no laborable, por lo que beneficia exclusivamente a los trabajadores del sector público de esta región amazónica. Así, esta fecha no se aplica al resto del Perú, al no ser un feriado nacional.

¿Habrá atención en los bancos este 13 de agosto por el día no laborable?

El Banco de Crédito del Perú (BCP) comunicó que sus agencias ubicadas en Loreto atenderán de forma regular el 13 de agosto. Así, se mantiene el horario de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. Además, BBVA anunció por sus plataformas virtuales que no abrirá sus puertas en esta región y que las oficinas abrirán nuevamente el jueves 14.

En el caso del Banco de la Nación, se espera que no atienda al público durante el día no laborable, debido a que es una entidad estatal. Por último, Interbank, Scotiabank y otras entidades bancarias no tienen sedes en Loreto, por lo que se recomienda a los usuarios revisar sus canales oficiales para definir la disponibilidad de los servicios.

¿Por qué se celebra día no laborable en Loreto?

Según la Ordenanza Regional N° 010-2012-GRL-CR, Loreto conmemora la certificación oficial, por parte de la Fundación New7Wonders, que reconoce al río Amazonas como una de las nuevas maravillas naturales del mundo. En 2025, se celebrará el decimocuarto aniversario de este importante reconocimiento para la región.

