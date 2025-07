Se anuncia una nueva movilización de no aprobarse proyecto que aumente pensiones de profesores cesantes y jubilados. Foto: Sutep.

Los docentes cesantes y jubilados siguen en pie de lucha. Así lo afirma el gremio, quienes declaran que "no se cansarán de recorrer el Perú (...) hasta que el Congreso de la República apruebe el aumento de sus pensiones", el cual espera ser debatido en segunda votación en agosto de este año.

En Perú, existen aproximadamente 162,000 mil docentes en retiro que perciben suelds menores al mínimo. Por esta razón, muchos de ellos deben dedicarse a actividades alternas, ya que el dinero que reciben no alcanza. "No tenemos una pensión, tenemos una propina. Con eso no podemos vivir", declaró Angelina Vásquez, maestra cesante.

"Mi pensión, después 10 años de haber ser jubilado, es de 680 soles. Eso ocurre con la gran mayoría de maestros. Muchos de mis colegas han fallecido con la esperanza de recibir una pensión digna", declaró en diálogo con La República, Felix Soto, dirigente nacional del sector en el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep).

Soto tiene 75 años y trabajó durante 39 años como docente; sin embargo, ahora labora hasta la media noche como vigilante en el parque San Cristóbal, ubicado en su condominio, en el distrito de San Martín de Porres. Por esa razón, él y el gremio viene exigiendo, desde hace años, que este grupo reciba pensiones dignas, equivalentes al salario de un maestro activo de primera escala magisterial (3300 soles).

Actualmente, un proyecto de ley, aprobado en primera votación en el Congreso, y comprendido en los decretos leyes 19990 y 20530, y en la Ley 29944, podría mejorar las condiciones de vida en las que vive este grupo de maestros. Sin embargo, dicho dictamen se encuentra en etapa de reconsideración, por lo que pleno recién lo debatiría en agosto.

En esa línea, los maestros se encuentran a la espera de que la norma se apruebe, así como determinar cuál es el monto a considerar. “Dichas pensiones serán equivalentes al monto de la Remuneración íntegra Mensual (RIM) correspondiente a la primera escala magisterial y serán establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el Ministerio de Educación”, señala la norma.

Ministerios como el de Economía y Finanzas (MEF), el de Educación (Minedu) y el de Trabajo se han manifestado en contra de la norma. En tanto, congresistas como Alejandro Cavero, de Avanza País, ha señalado que la iniciativa podría representar un costo de hasta 4 mil millones de soles anuales para el Estado.

Además, parlamentarios como Patricia Juárez y César Revilla hicieron un llamado a la prudencia fiscal. Este último, también miembro del partido Fuerza Popular, fue el legislador que solicitó la reconsideración del proyecto. También ha pedido que retorne a la Comisión de Presupuesto.

Anuncian movilizaciones de no aprobarse la reconsideración

Este sábado 26 de julio, los profesores cesantes y jubilados se reunirán en la base del Sutep provincial de Coronel Portillo en Ucayali, con el fin de nombrar a los representantes de la región y que dichos dirigentes electos apoyen en la organización.

Por otro lado, Félix recordó la jornada de movilización que encabezaron los docentes cesantes y jubilados el pasado 5 de julio, fecha previa al Día del Maestro, exigiendo el incremento de las remuneraciones. No descartan una nueva medida de protesta de no aprobarse los decretos mencionados.

"Si el día 5 de junio hemos estado 3,000 maestros en las calles (...) ahora estaremos el doble, el triple. Estaremos 10,000 maestros en las calles para exigir que de una vez que apruebe este proyecto de ley", acotó Soto.

“El Congreso tiene el imperativo ético y va a pasar a la historia si es que logra convencer al ejecutivo, al Ministerio de Educación y al Ministerio de Economía, para que los docentes no reciban esa cantidad tan miserable de sueldo. Hay maestros que reciben 350, 400, 500 soles”, declaró previamente a este medio Idel Vexler, educador y exministro de la cartera dirigida por Morgan Quero.

