INEI niega haber contratado influencers para la actual campaña de Censos Nacionales 2025

A través de las redes sociales, el INEI negó contratar a influencers para la actual campaña de Censos. Foto: Composición LR

A través de un breve comunicado del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) aclaró que no han contratado a ningún "influencer" para promocionar la actual campaña de Censos Nacionales 2025, el cual ya se encuentra en marcha.

En el mencionado mensaje de la institución se lee lo siguiente: "El INEI aclara que no ha contratado influencers en el marco de la campaña de los Censos Nacionales 2025. Tampoco están considerados en el plan de medios en ejecución".

Comunicado del INEI tras la polémica de contratación de influencers. Foto: X

¿Cuál fue la polémica en torno a las supuestas contrataciones?

En redes sociales se difundió la información de que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) pretendía gastar en la categoría Macro, el monto de S/30.000 por cada video en la plataforma de TikTok que sea elaborado por "influencers" a fin de promocionar el Censo 2025.

Lista de cotización de influencers para la publicidad. Foto: Paolo Benza

De acuerdo con La Contra, creadores de contenido como 'El chico de las noticias', Manuela Camacho, Nelly Rossinelli, Phillip Chu Joy, 'Valentino', entre otros, iban a ser contratados para la elaboración de material publicitario en favor del cliente; es decir, del INEI. No obstante, algunos de los "influencers" se pronunciaron en sus redes sociales para negar la polémica.

Influencers se pronuncian tras polémica

A través de las redes sociales, la periodista e influencer Manuela Camacho negó haber cotizado alguna campaña del INEI. "Una información tendenciosa está circulando en redes sin contrastar y sin preguntar a las personas involucradas, permitiendo que crezcan narrativas falsas. No he cotizado ni participado de ninguna campaña del INEI. Me parece muy irresponsable en un contexto de inseguridad como el que vivimos exponer nuestros montos falsos sin reparo alguno", acotó.

"Recién me entero de esto sobre la cotización INEI. Yo ni enterado. Acaban de lanzar comunicado desmintiendo las contrataciones", sostuvo Phillip Chu Joy. De igual forma, Eloy Marchán aclaró la polémica mencionando lo siguiente: "Antes que crezca la desinformación: mi nombre aparece junto a Beo Noticias, de la Roro Network, en una lista de medios que iban a recibir publicidad estatal por el Censo. Desde el 31 de julio no estoy en Beo y quienes me conocen saben que soy muy crítico de la publicidad estatal.

