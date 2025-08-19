HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     
Sociedad

INEI niega haber contratado influencers para la actual campaña de Censos Nacionales 2025

En un reciente comunicado, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) descartó tener un plan de medios a influencers para la actual campaña del Censo Nacional 2025.

A través de las redes sociales, el INEI negó contratar a influencers para la actual campaña de Censos. Foto: Composición LR
A través de las redes sociales, el INEI negó contratar a influencers para la actual campaña de Censos. Foto: Composición LR

A través de un breve comunicado del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) aclaró que no han contratado a ningún "influencer" para promocionar la actual campaña de Censos Nacionales 2025, el cual ya se encuentra en marcha.

En el mencionado mensaje de la institución se lee lo siguiente: "El INEI aclara que no ha contratado influencers en el marco de la campaña de los Censos Nacionales 2025. Tampoco están considerados en el plan de medios en ejecución".

Comunicado del INEI tras la polémica de contratación de influencers. Foto: X

Comunicado del INEI tras la polémica de contratación de influencers. Foto: X

PUEDES VER: ¿Qué sanciones tendré si no me encuentro en casa para el Censo 2025? Esto es lo que informa el INEI

lr.pe

¿Cuál fue la polémica en torno a las supuestas contrataciones?

En redes sociales se difundió la información de que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) pretendía gastar en la categoría Macro, el monto de S/30.000 por cada video en la plataforma de TikTok que sea elaborado por "influencers" a fin de promocionar el Censo 2025.

Lista de cotización de influencers para la publicidad. Foto: Paolo Benza

Lista de cotización de influencers para la publicidad. Foto: Paolo Benza

Lista de cotización de influencers para la publicidad. Foto: Paolo Benza

Lista de cotización de influencers para la publicidad. Foto: Paolo Benza

De acuerdo con La Contra, creadores de contenido como 'El chico de las noticias', Manuela Camacho, Nelly Rossinelli, Phillip Chu Joy, 'Valentino', entre otros, iban a ser contratados para la elaboración de material publicitario en favor del cliente; es decir, del INEI. No obstante, algunos de los "influencers" se pronunciaron en sus redes sociales para negar la polémica.

PUEDES VER: INEI convoca 76 plazas para censistas de personas sin vivienda: pagan S/ 2.000 y aceptan estudiantes

lr.pe

Influencers se pronuncian tras polémica

A través de las redes sociales, la periodista e influencer Manuela Camacho negó haber cotizado alguna campaña del INEI. "Una información tendenciosa está circulando en redes sin contrastar y sin preguntar a las personas involucradas, permitiendo que crezcan narrativas falsas. No he cotizado ni participado de ninguna campaña del INEI. Me parece muy irresponsable en un contexto de inseguridad como el que vivimos exponer nuestros montos falsos sin reparo alguno", acotó.

"Recién me entero de esto sobre la cotización INEI. Yo ni enterado. Acaban de lanzar comunicado desmintiendo las contrataciones", sostuvo Phillip Chu Joy. De igual forma, Eloy Marchán aclaró la polémica mencionando lo siguiente: "Antes que crezca la desinformación: mi nombre aparece junto a Beo Noticias, de la Roro Network, en una lista de medios que iban a recibir publicidad estatal por el Censo. Desde el 31 de julio no estoy en Beo y quienes me conocen saben que soy muy crítico de la publicidad estatal.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
¿Qué sanciones tendré si no me encuentro en casa para el Censo 2025? Esto es lo que informa el INEI

¿Qué sanciones tendré si no me encuentro en casa para el Censo 2025? Esto es lo que informa el INEI

LEER MÁS
Censo nacional 2025: población de Arequipa se niega a responder preguntas como muestra de protesta hacia el gobierno de Boluarte

Censo nacional 2025: población de Arequipa se niega a responder preguntas como muestra de protesta hacia el gobierno de Boluarte

LEER MÁS
Organizaciones indígenas advierten los riesgos que enfrenta pregunta de autoidentificación étnica en los Censos Nacionales 2025

Organizaciones indígenas advierten los riesgos que enfrenta pregunta de autoidentificación étnica en los Censos Nacionales 2025

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Luis León Rupp, el millonario peruano que fue dueño del Gran Hotel Bolívar a los 34 años y se casó con Patricia Chirinos

Luis León Rupp, el millonario peruano que fue dueño del Gran Hotel Bolívar a los 34 años y se casó con Patricia Chirinos

LEER MÁS
Paralización de transporte amenaza con interrumpir servicio por 24 horas este jueves

Paralización de transporte amenaza con interrumpir servicio por 24 horas este jueves

LEER MÁS
Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

LEER MÁS
Ciberdelincuentes roban por llamada y mensajes de WhatsApp: "Te dejan endeudada por años"

Ciberdelincuentes roban por llamada y mensajes de WhatsApp: "Te dejan endeudada por años"

LEER MÁS
¿Hay clases este 21 de agosto por paro de transportistas? Esto se sabe de colegios en Lima y Callao

¿Hay clases este 21 de agosto por paro de transportistas? Esto se sabe de colegios en Lima y Callao

LEER MÁS
Conoce al primer puesto de la UNI que obtuvo el puntaje más alto del examen de admisión: genio de 17 años estudiará 2 carreras a la vez

Conoce al primer puesto de la UNI que obtuvo el puntaje más alto del examen de admisión: genio de 17 años estudiará 2 carreras a la vez

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'Al fondo hay sitio' en vivo arrasa en rating contra el estreno de ‘Eres mi bien’: ¿cuántos puntos hicieron?

La libra, histórica unidad de medición clave en la Antigua Roma: es utilizada en Estados Unidos y Reino Unido

Real Madrid se impone frente a Osasuna con gol de Kylian Mbappé y en debut de Franco Mastantuono

Sociedad

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

MTC brindará mayores beneficios en la licencia a conductores con un buen historial de manejo: los cambios al Reglamento

Paro de transporte del 21 de agosto en Lima: estos son los gremios que confirmaron su participación y los que no lo acatarán

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Juliana Oxenford sobre pérdida de 1.200 archivos en la JNJ: "Me suena a un nivel de corrupción de mugre"

Comisión de Alejandro Muñante apunta a una persecución política contra fiscales Lava Jato

Marianella Ledesma sobre fallo del TC que blinda a Boluarte: "Es pro crimen, pro impunidad de corrupción"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota