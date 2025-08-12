HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Hallan cuerpo sin vida de turista danés cerca al nevado Taulliraju en Ancash: PNP aún investiga su muerte

Vecinos de Jancapampa encontraron el cuerpo del ciudadano a más de 5.800 m de altitud. La Policía y el Ministerio Público investigan las causas del deceso, mientras se coordina su repatriación.

Encuentran cuerpo sin vida de turista danés en nevado de Ancash
Encuentran cuerpo sin vida de turista danés en nevado de Ancash | Composición LR | Andina

El hallazgo del cuerpo sin vida de un turista extranjero ha conmocionado a la provincia de Pomabamba, en la región Áncash. Según reportes preliminares, el descubrimiento se realizó en una zona cercana al nevado Taulliraju, conocido por recibir en sus 5.830 metros de altitud a deportistas y aficionados que buscan practicar andinismo en la región.

Fueron los vecinos de la zona de Jancapampa quienes encontraron el cadáver del visitante y alertaron a agentes de serenazgo en la zona, así como a personal de la Policía Nacional del Perú.

Autoridades encontraron identificación junto a cuerpo sin vida en Ancash

Junto al fallecido sujeto, las autoridades encontraron un pasaporte que pertenece a Sangil Kim Andersen, ciudadano dinamarqués de 58 años procedente de la ciudad de Ikast-Brande. Según indicaron, este documento fue emitido por el municipio de Rudersdal, y se presume que sería la identidad de la víctima.

Hasta el momento, no se tiene conocimiento de las causas del deceso, por lo que la Policía Nacional y el Ministerio Público se encuentran realizando las diligencias correspondientes. Por lo pronto, ya se iniciaron coordinaciones con la embajada de Dinamarca en el Perú para el retiro y repatriación del cuerpo del turista.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

