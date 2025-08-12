Encuentran cuerpo sin vida de turista danés en nevado de Ancash | Composición LR | Andina

El hallazgo del cuerpo sin vida de un turista extranjero ha conmocionado a la provincia de Pomabamba, en la región Áncash. Según reportes preliminares, el descubrimiento se realizó en una zona cercana al nevado Taulliraju, conocido por recibir en sus 5.830 metros de altitud a deportistas y aficionados que buscan practicar andinismo en la región.

Fueron los vecinos de la zona de Jancapampa quienes encontraron el cadáver del visitante y alertaron a agentes de serenazgo en la zona, así como a personal de la Policía Nacional del Perú.

Autoridades encontraron identificación junto a cuerpo sin vida en Ancash

Junto al fallecido sujeto, las autoridades encontraron un pasaporte que pertenece a Sangil Kim Andersen, ciudadano dinamarqués de 58 años procedente de la ciudad de Ikast-Brande. Según indicaron, este documento fue emitido por el municipio de Rudersdal, y se presume que sería la identidad de la víctima.

Hasta el momento, no se tiene conocimiento de las causas del deceso, por lo que la Policía Nacional y el Ministerio Público se encuentran realizando las diligencias correspondientes. Por lo pronto, ya se iniciaron coordinaciones con la embajada de Dinamarca en el Perú para el retiro y repatriación del cuerpo del turista.

