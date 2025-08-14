HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Ingemmet advierte 25 peligros geológicos tras sismo de magnitud 5,5 en Chimbote

Ante el posible riesgo detectado por Ingemmet, se ha recomendado a la población a tomar las precauciones necesarias, lo que incluye tener lista una mochila y participar en los simulacros.

Ingemmet ha brindado recomendaciones a la población tras identificar los 25 peligros geológicos en Chimbote. Foto: Composición LR
Ingemmet ha brindado recomendaciones a la población tras identificar los 25 peligros geológicos en Chimbote. Foto: Composición LR

Tras el sismo de magnitud 5,5 reportado el pasado 12 de agosto en la región de Áncash, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) dio aviso sobre la presencia de 25 peligros geológicos ubicados en la ciudad de Chimbote. En ese sentido, los fenómenos podrían activarse ante un movimiento moderado o de fuerte intensidad, lo que pondría en riesgo a la población, viviendas e infraestructuras.

Recordemos que el último sismo registrado el pasado martes 12 de agosto tuvo un epicentro a 81 kilómetros al oeste de Chimbote y una profundidad de 43 kilómetros. Dicho sismo también se sintió en las ciudades de Trujillo, Huaral y Lima Metropolitana, lo que ha motivado a evacuaciones preventivas y trayendo al recuerdo de la ciudadanía el terremoto ocurrido en piso el 2007.

PUEDES VER: Áncash: temblor de magnitud 5,5 se sintió hoy en Chimbote, según IGP

lr.pe

Los 25 peligros geológicos advertidos por Ingemmet tras sismo de 5,5 en Chimbote

De acuerdo con el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), se ha identificado 25 procesos que podrían activarse o aumentar su intensidad ante sismos de moderada o alta magnitud, tal como el último movimiento telúrico registrado en Chimbote de 5,5. Estos riesgos son los siguientes:

Los 25 peligros geológicos identificados por Ingemmet. Foto: X

Los 25 peligros geológicos identificados por Ingemmet. Foto: X

  • Arenamiento (7): Se refiere a la acumulación de arena transportada por el viento, con riesgo de licuefacción de suelos y flujos de arena.
  • Caída de roca (11): Comprende el desprendimiento de fragmentos que pueden desplazarse por caída libre, a saltos o rodando, lo que afectaría vías y zonas habitadas.
  • Deslizamiento traslacional (1): Es el movimiento de masa de suelo o roca a lo largo de una superficie de ruptura bien definida.
  • Erosión de ladera (6): Comprende la formación de surcos y cárvacas que debilitan el terreno y facilitan la ocurrencia de derrumbes.

PUEDES VER: Temblor de magnitud 4,2 remeció hoy Lima, según IGP

lr.pe

Monitoreo permanente en la zona ante riesgo de sismo

Ante el riesgo de estos peligros geológicos y sumada a la alta sismicidad del país, el Ingemmet resaltó la necesidad de monitorear permanentemente la zona para prevenir y planificar una evacuación para la zona urbana, tomando en cuenta las características de los suelos.

En tanto, recomendó a la población a tomar las precauciones necesarias teniendo lista una mochila de emergencia y conocer las zonas seguras del entorno. Además, instó a participar de los simulacros planificados para tomar consciencia ante un posible movimiento telúrico. Por último, Ingemmet dio a conocer la ubicación de los lugares asociados a caída de rocas, erosiones y deslizamientos, visitando el siguiente LINK.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

