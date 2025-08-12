Áncash: temblor de magnitud 5,5 se sintió hoy en Chimbote, según IGP

Un sismo de magnitud 5,5 se registró a las 7:54 p. m. a 81 km al oeste de Chimbote, Áncash. El temblor de hoy, 12 de agosto de 2025, tuvo una profundidad de 43 kilómetros, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

¿Dónde fue el epicentro del último temblor en Perú?

De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el epicentro del temblor de este martes 12 de agosto se localizó a 81 kilómetros al oeste de Chimbote, en Santa, en el departamento de Áncash.

Reporte de sismo vía IGP. Foto: X

¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

Debes mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.

Asimismo, atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.

Tienes que alejarte de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.

Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.

Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.

Uno de los implementos para tener a la mano son la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.

