Hasta el momento se investiga el móvil del crimen en torno a este asesinato. Foto: Composición LR

La noche del domingo 17 de agosto se reportó un nuevo asesinato contra un ciudadano en el distrito del Rímac. En este caso, el crimen sucedió en la cuadra 2 de la avenida San Cristóbal, cuando la víctima, identificada como Erick Chipana Calero (52) regresaba de un sepelio acompañado de su pareja. En ese momento, fue atacado por sujetos armados en presencia de la mujer, quien se descompensó tras el hecho.

De acuerdo a la versión de su pareja, Erick Chipana se desempeñaba como prestamista y nunca había recibido amenazas. No obstante, su vida terminó al regresar del entierro de un familiar. La mujer ha pedido justicia a las autoridades, quienes investigan el paradero de los implicados en este asesinato.

Hombre es asesinado frente a su pareja cuando regresaba de un sepelio

Tanto los testigos como la pareja de Erick Chipana precisaron que el ataque armado ocurrió cuando el hombre apenas llegaba a su casa. Sin previo aviso, los sujetos abrieron fuego en varias ocasiones, lo cual ocasionó una crisis nerviosa a la mujer, quien presenció todo el asesinato.

Al momento de escuchar las balas en el lugar, los vecinos salieron para llamar a la Policía Nacional. Pese a los esfuerzos por salvarle la vida, se confirmó el deceso del prestamista producto de los proyectiles. Cabe resaltar que tras el ataque, los delincuentes huyeron sin ser reconocidos.

Asesinato en investigación por parte de las autoridades

Las investigaciones en torno al crimen están a cargo de los agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), quienes llegaron a la escena para iniciar las diligencias respectivas. En el área recogieron varios casquillos de bala y tomaron las declaraciones a los testigos de lo sucedido.

Debido a la magnitud del crimen, los efectivos de la Policía Nacional no descartan que el hecho se trate de un posible ajuste de cuentas vinculado a la actividad que desempeñaba la víctima como prestamista. Al cierre de esta nota, el caso continúa en investigación.

