Sociedad

Asesinan a prestamista frente a su pareja al salir de un sepelio en el Rímac: mujer se descompensó tras el crimen

La víctima, quien era un prestamista, nunca había recibido amenazas. Sin embargo, murió tras ser atacado de varios disparos cuando regresaba de un funeral en el Rímac.

Hasta el momento se investiga el móvil del crimen en torno a este asesinato. Foto: Composición LR
La noche del domingo 17 de agosto se reportó un nuevo asesinato contra un ciudadano en el distrito del Rímac. En este caso, el crimen sucedió en la cuadra 2 de la avenida San Cristóbal, cuando la víctima, identificada como Erick Chipana Calero (52) regresaba de un sepelio acompañado de su pareja. En ese momento, fue atacado por sujetos armados en presencia de la mujer, quien se descompensó tras el hecho.

De acuerdo a la versión de su pareja, Erick Chipana se desempeñaba como prestamista y nunca había recibido amenazas. No obstante, su vida terminó al regresar del entierro de un familiar. La mujer ha pedido justicia a las autoridades, quienes investigan el paradero de los implicados en este asesinato.

PUEDES VER: Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE.UU.: MIMP gestiona repatriación de restos de Sheyla Gutiérrez con la Cancillería

Hombre es asesinado frente a su pareja cuando regresaba de un sepelio

Tanto los testigos como la pareja de Erick Chipana precisaron que el ataque armado ocurrió cuando el hombre apenas llegaba a su casa. Sin previo aviso, los sujetos abrieron fuego en varias ocasiones, lo cual ocasionó una crisis nerviosa a la mujer, quien presenció todo el asesinato.

Al momento de escuchar las balas en el lugar, los vecinos salieron para llamar a la Policía Nacional. Pese a los esfuerzos por salvarle la vida, se confirmó el deceso del prestamista producto de los proyectiles. Cabe resaltar que tras el ataque, los delincuentes huyeron sin ser reconocidos.

PUEDES VER: Bus de la empresa Roma se estrella contra la estación Santa Rosa de la Línea 1 del Metro de Lima en SJL

Asesinato en investigación por parte de las autoridades

Las investigaciones en torno al crimen están a cargo de los agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), quienes llegaron a la escena para iniciar las diligencias respectivas. En el área recogieron varios casquillos de bala y tomaron las declaraciones a los testigos de lo sucedido.

Debido a la magnitud del crimen, los efectivos de la Policía Nacional no descartan que el hecho se trate de un posible ajuste de cuentas vinculado a la actividad que desempeñaba la víctima como prestamista. Al cierre de esta nota, el caso continúa en investigación.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

