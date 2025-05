Comerciantes de Mesa Redonda protestan por demolición de predio con su mercadería dentro: “Lo perdí todo”

Con indignación contenida y la desesperación a flor de piel, decenas de comerciantes de Mesa Redonda se manifiestan contra la Municipalidad de Lima tras la inesperada demolición del predio ubicado en Jr. Junín, en el Cercado de Lima. Según los afectados, en su interior se encontraba mercadería valorizada en miles de dólares, la cual no ha sido devuelta. Denuncian que el personal edil ingresó por la fuerza el pasado 9 de mayo, rompiendo puertas, haciendo forados y retirando parte de los productos.

“Se niegan a entregar nuestra mercancía, demolieron el edificio y nadie nos da respuesta”, comenta una de las comerciantes afectadas, quien asegura haber trabajado toda su vida para alcanzar una cierta estabilidad económica. “Le pido al señor alcalde que me devuelva mi mercadería. Es mi sustento y no puedo trabajar sin ella”, implora visiblemente afectada.

Afectados denuncian apropiación ilícita y arbitrariedad. Foto: Carlos Félix

“No nos avisaron, no notificaron, se llevaron todo”

Según los comerciantes, nunca fueron notificados de la demolición ni por la Municipalidad de Lima ni por el alcalde Rafael López Aliaga. Tampoco se les indicó si serían reubicados o si habría algún procedimiento para la devolución de sus bienes. Peor aún, aseguran haber visto a trabajadores municipales trasladar mercadería, y que muchas de sus cajas fueron arrojadas o destruidas durante la intervención.

“Ya envié oficios para que me devuelvan mi mercadería. Estoy esperando respuesta. Necesito que me la devuelvan, tengo obligaciones. Es mi sustento, he trabajado toda mi vida para obtener lo que tengo y poder vivir de forma más digna”, añade otra comerciante.

Pablo Goytizolo, vocero de los comerciantes de Mesa Redonda, calificó el acto como una arbitrariedad y señaló que no existió ninguna comunicación oficial previa. “Vamos a denunciar al alcalde. Aquí hay un atropello y una violación al derecho al trabajo y a la propiedad privada”, indicó.

Denuncias por apropiación ilícita

Los comerciantes han elevado su voz más allá de las protestas en las calles. El 10 de mayo presentaron una denuncia formal ante las autoridades. En el documento se detalla que personal de la Municipalidad de Lima se apropió ilícitamente de mercadería que se encontraba en el interior del predio demolido, en agravio de Liliana Montero Jiménez. Según la denunciante, sus bienes, con un valor aproximado de 75 mil dólares, fueron retenidos sin justificación.

Comerciantes solicitan devolución de su mercadería perdida en la demolición del edificio. Foto: Carlos Félix

La respuesta del municipio

Ante los múltiples reclamos y oficios enviados por los comerciantes, la Municipalidad de Lima respondió por escrito, la cual faculta a los fiscalizadores municipales a realizar retenciones en caso de incumplimientos. Según el municipio, las mercaderías no perecibles pueden ser retenidas hasta por 30 días o hasta que se paguen las multas correspondientes.

“La ejecución de la medida de retención se efectuará de manera inmediata en caso de comercio o actividad económica onerosa o gratuita o cuando el bien obstaculice, dificulte o impida el tránsito peatonal y/o vehicular”, señala el documento, que no precisa si se ha cumplido con notificar a los afectados ni si existe un proceso de devolución en curso.

La República se comunicó con el área de prensa de la Municipalidad de Lima para obtener una versión oficial sobre este hecho. Hasta el cierre de este informe, no se obtuvo ninguna respuesta.

Mientras tanto, los comerciantes permanecen en la incertidumbre, exigiendo respuestas y clamando por la devolución de lo que, aseguran, es su único medio de vida. La demolición no solo tumbó paredes: también destruyó sueños, deudas por pagar y hogares que hoy no saben cómo seguir adelante.