Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería
Sociedad

Joven obrero que soñaba con aprender a leer quedó postrado tras ser atropellado por camión en Chorrillos

El joven de 30 años sufrió múltiples lesiones tras ser arrollado por un camión mixer. Su familia enfrenta serias dificultades económicas para cubrir los gastos médicos y de rehabilitación. 

El joven obrero continúa luchando por recuperarse y así cumplir su sueño de estudiar. Foto: Composición LR
El joven obrero continúa luchando por recuperarse y así cumplir su sueño de estudiar. Foto: Composición LR

Jorge Luis Contreras Zárate (30) fue atropellado por un camión mixer mientras trabajaba junto a su madre parchando pistas en Chorrillos para sacar adelante a su familia. El joven, quien nunca tuvo la oportunidad de estudiar, había decidido aprender a leer y escribir. No obstante, ahora lucha por recuperarse en el Hospital María Auxiliadora.

Su anhelo de estudiar se truncó el 26 de abril, cuando ocurrió el accidente de tránsito mientras se encontraba en las pistas en la avenida Alipio Ponce, a la altura del cementerio Santa Rosa de Chorrillos. La unidad era conducida por Vidal Ángel Lima Manco (55), quien terminó arrollándolo y provocándole graves lesiones.

lr.pe

Joven obrero lucha por sobrevivir tras quedar postrado

Según el testimonio de la madre del joven obrero, el chofer no se detuvo de inmediato, pese a ver al joven herido tendido en la pista. “Le tocamos la puerta para que no siga avanzando, pero no lo auxilió. Solo cuando un carro negro se cruzó adelante, recién paró, bajó, lo miró y se fue sin ayudar”, relató indignada para La República.

Tras el accidente, el herido fue trasladado de emergencia al Hospital María Auxiliadora en San Juan de Miraflores, donde permaneció internado con diagnóstico de politraumatismo con insumos médicos costosos, como una esponja especial valorizada en S/ 1.000, además de medicinas y analgésicos que su familia no pudo costear.

Actualmente, Jorge Luis se encuentra postrado y requiere atención constante. Cada cierto tiempo es trasladado al establecimiento de salud para controles médicos. “Estoy gastando en medicinas, exámenes, movilidad (...) solo en un mes ya pasamos los S/ 800. Y todavía debo el cuarto donde vivimos, porque alquilamos. Yo sola veo por él, soy madre y padre a la vez”, contó la mujer, que permanece día y noche junto a su hijo.

lr.pe

Joven obrero mantiene la esperanza de recuperarse tras accidente

Pese a las complicaciones, el joven Jorge Luis mantiene la esperanza de recuperarse. Su madre recuerda con tristeza que días antes del accidente él había conocido a una amiga que se ofreció a enseñarle a leer y escribir. “Justo ese día debía ir a aprender, pero ya no pudo”, lamentó.

Por otro lado, la madre de Jorge Luis señaló que hubo deficiencias en la atención médica que recibe su hijo en el hospital. “No lo están atendiendo como corresponde, es un pésimo servicio”, afirmó. Por ello, exige un pronunciamiento del Ministerio de Salud y solicita apoyo para garantizar que su hijo reciba la atención necesaria.

La investigación del caso está a cargo de la comisaría Mateo Pumacahua mientras la familia exige justicia y ayuda para costear el tratamiento. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo al número de contacto 997 285 511 (Yape o Plin).

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

