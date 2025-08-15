La Policía Nacional del Perú y Serenazgo respondieron al llamado de los pasajeros amenazados por este vendedor de caramelos en Chorrillos. | Foto: composición LR/Panamericana TV

La Policía Nacional del Perú y Serenazgo respondieron al llamado de los pasajeros amenazados por este vendedor de caramelos en Chorrillos. | Foto: composición LR/Panamericana TV

Incidente se reportó cerca a la Escuela Militar y Centro de Altos Estudios Militares en Chorrillos. La tarde del último jueves 14 de agosto, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y Serenazgo del distrito acudieron al llamado de los pasajeros de un bus, quienes señalaron que un sujeto los intimidó con unas tijeras tras su negativa de comprar los caramelos que este ofrecía.

De acuerdo a las investigaciones preliminares, el modus operandi del presunto delincuente consistía en fingir ser un vendedor ambulante que ofrecía golosinas en los buses de la zona, pero al momento de acercarse a los pasajeros exigía dinero de forma violenta amenazándolos con un objeto punzocortante, mismo que ocultaba en el bolsillo de su pantalón.

PUEDES VER: Presunto asesino de suboficial en Los Olivos había sido detenido con arma en 2024 y liberado días después

Chorrillos: sujeto detenido por amenazar con tijeras sería reincidente en la zona, según testigo

En declaración a Panamericana Televisión, una testigo indicó: "No es la primera vez que él agarra y enseña algo que tiene filo. Siempre está mostrando su bolsillo y ahora lo ha sacado [con relación al arma punzocortante]". En otro momento, la víctima indicó que los pasajeros llamaron a la policía debido a que se sentían asustados por las tijeras que exhibió este vendedor de caramelos.

Por otro lado, cabe señalar que tras la detención de este sujeto, los efectivos policiales lo trasladaron hacia la comisaría de Chorrillos a fin de realizar las diligencias correspondientes contra este presunto delincuente.

PUEDES VER: Adulto mayor acusado de golpear a su esposa se enfrenta con machete a policías en intervención en Chimbote

Canales de ayuda

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos.

Debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.