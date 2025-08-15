HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     
Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania
Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania      Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania      Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania     
Sociedad

Amenazaba a pasajeros de bus con tijeras si no le compraban caramelos: cae avezado vendedor ambulante en Chorrillos

Testigo indica que el vendedor ambulante sería un reincidente, ya que había mostrado su actitud amenazante en otras ocasiones. La Policía Nacional del Perú lo trasladó hacia la comisaría de Chorrillos.

La Policía Nacional del Perú y Serenazgo respondieron al llamado de los pasajeros amenazados por este vendedor de caramelos en Chorrillos.
La Policía Nacional del Perú y Serenazgo respondieron al llamado de los pasajeros amenazados por este vendedor de caramelos en Chorrillos. | Foto: composición LR/Panamericana TV

Incidente se reportó cerca a la Escuela Militar y Centro de Altos Estudios Militares en Chorrillos. La tarde del último jueves 14 de agosto, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y Serenazgo del distrito acudieron al llamado de los pasajeros de un bus, quienes señalaron que un sujeto los intimidó con unas tijeras tras su negativa de comprar los caramelos que este ofrecía.

De acuerdo a las investigaciones preliminares, el modus operandi del presunto delincuente consistía en fingir ser un vendedor ambulante que ofrecía golosinas en los buses de la zona, pero al momento de acercarse a los pasajeros exigía dinero de forma violenta amenazándolos con un objeto punzocortante, mismo que ocultaba en el bolsillo de su pantalón.

PUEDES VER: Presunto asesino de suboficial en Los Olivos había sido detenido con arma en 2024 y liberado días después

lr.pe

Chorrillos: sujeto detenido por amenazar con tijeras sería reincidente en la zona, según testigo

En declaración a Panamericana Televisión, una testigo indicó: "No es la primera vez que él agarra y enseña algo que tiene filo. Siempre está mostrando su bolsillo y ahora lo ha sacado [con relación al arma punzocortante]". En otro momento, la víctima indicó que los pasajeros llamaron a la policía debido a que se sentían asustados por las tijeras que exhibió este vendedor de caramelos.

Por otro lado, cabe señalar que tras la detención de este sujeto, los efectivos policiales lo trasladaron hacia la comisaría de Chorrillos a fin de realizar las diligencias correspondientes contra este presunto delincuente.

PUEDES VER: Adulto mayor acusado de golpear a su esposa se enfrenta con machete a policías en intervención en Chimbote

lr.pe

Canales de ayuda

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos.

Debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Estadio San Genaro de Chorrillos es convertido en botadero de basura: vecinos denuncian el abandono de obra de más de S/25 millones

Estadio San Genaro de Chorrillos es convertido en botadero de basura: vecinos denuncian el abandono de obra de más de S/25 millones

LEER MÁS
Peruana genera controversia al llevar a su nieto al malecón de Chorrillos para ver el tsunami: "Nunca lo he visto"

Peruana genera controversia al llevar a su nieto al malecón de Chorrillos para ver el tsunami: "Nunca lo he visto"

LEER MÁS
Escondía celulares robados en su zapato: cae 'cogotero' tras golpear y robar a escolar en Chorrillos

Escondía celulares robados en su zapato: cae 'cogotero' tras golpear y robar a escolar en Chorrillos

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corso de Arequipa: orden de las 4 AGRUPACIONES y el recorrido del pasacalle por su 485 aniversario

Corso de Arequipa: orden de las 4 AGRUPACIONES y el recorrido del pasacalle por su 485 aniversario

LEER MÁS
Joven de Junín que postula a la UNI fue operado 2 días antes del examen y aun así asistió: "Vine a cumplir mis sueños"

Joven de Junín que postula a la UNI fue operado 2 días antes del examen y aun así asistió: "Vine a cumplir mis sueños"

LEER MÁS
Detonan explosivo dentro de gimnasio con decenas de personas entrenando en Callao: dueño no habría pagado cupo

Detonan explosivo dentro de gimnasio con decenas de personas entrenando en Callao: dueño no habría pagado cupo

LEER MÁS
485 Aniversario de Arequipa EN VIVO: desvíos y calles cerradas por el Corso de la Amistad 2025, cronograma de actividades y campeonatos

485 Aniversario de Arequipa EN VIVO: desvíos y calles cerradas por el Corso de la Amistad 2025, cronograma de actividades y campeonatos

LEER MÁS
Sujetos acribillan a balazos a hombre frente a su familia en la Plaza San Martín, Cercado de Lima

Sujetos acribillan a balazos a hombre frente a su familia en la Plaza San Martín, Cercado de Lima

LEER MÁS
“Aquí son peruanos”: colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú

“Aquí son peruanos”: colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Madre confiesa que no pudo dormir para acompañar a su hijo al examen de admisión UNI: “Me he levantado a las 2:00 a.m”

Federación de Rusia deja firme exigencia a la selección peruana tras confirmar inesperado amistoso: "No vengan con jóvenes"

Familia de delincuente abatido en Trujillo exige "respeto por el dolor", pero vecinos se indignan: "Ya estamos hartos"

Sociedad

Madre confiesa que no pudo dormir para acompañar a su hijo al examen de admisión UNI: “Me he levantado a las 2:00 a.m”

Familia de delincuente abatido en Trujillo exige "respeto por el dolor", pero vecinos se indignan: "Ya estamos hartos"

Suboficial de la Policía muere en feroz enfrentamiento armado con delincuentes en Los Olivos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte desobedece a la Corte IDH y promulga Ley de Amnistía que beneficia a policías y militares que violaron los DD. HH.

Al mismo estilo de los años 90: Carlincatura retrata cómo opera el Gobierno de Boluarte en la toma de decisiones

Santa Rosa: Congreso declara persona non grata a precandidato colombiano que colocó bandera en la Isla Chinería

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota