Sociedad

Interno fuga de Hospital de Huánuco pese a estar bajo custodia policial: cumplía condena por agresión contra la mujer

El Instituto Nacional Penitenciario informó sobre lo sucedido y se ha desplegado a los efectivos policiales en el área para encontrar al reo prófugo.

Se desplegó a la Policía Nacional para dar con el paradero del reo. Foto: Defensoría del pueblo.
Se desplegó a la Policía Nacional para dar con el paradero del reo. Foto: Defensoría del pueblo.

Alrededor de las 6:00 de la mañana se tomó conocimiento de la fuga del interno, identificado como Oswaldo Milton Jaramillo Inga, quien estaba hospitalizado en el Hospital Regional de Contingencia - Hermilio Valdizán. Pese a estar bajo custodia policial, el criminal huyó del lugar y, hasta el momento, se desconoce su paradero.

Ante el sucedido, el Instituto Nacional Penitenciario informó sobre la situación para que las autoridades locales tomen las medidas necesarias a fin de encontrar al prófugo. Cabe recalcar que el interno cumplía condena en el Pabellón N.° 03 del Establecimiento Penitenciario de Huánuco por el delito de tenencia ilegal de armas y por agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar, con una sentencia de 7 y 9 años, respectivamente.

Policía Nacional se desplegó en la zona para capturar al prófugo

Apenas el INPE informó de lo sucedido, la Policía Nacional tomó conocimiento de lo sucedido y se desplegó en la zona para iniciar las labores de búsqueda y recaptura del criminal. Del mismo modo, se comunicó al Ministerio Público para que realice las investigaciones y se determine la responsabilidad penal que hubiere en el hecho, ya que el reo estaba bajo custodia policial.

Se espera que el INPE realice un nuevo comunicado informando de lo sucedido y si se logró ubicar al interno, quien estuvo cumpliendo dos condenas. Al cierre de esta nota, se están realizando las investigaciones para esclarecer lo sucedido y que las autoridades determinen las responsabilidades.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

