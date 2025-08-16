HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Corte de agua en Lima HOY, según Sedapal: estos son los distritos y horarios afectados

Sedapal anuncia corte temporal de agua en Lima Metropolitana por mantenimiento preventivo. El servicio podría interrumpirse hasta por 12 horas en varias zonas.

Sedapal anuncia suspensión temporal del suministro de agua en Lima Metropolitana por trabajos de mantenimiento
Sedapal anuncia suspensión temporal del suministro de agua en Lima Metropolitana por trabajos de mantenimiento | Composición LR | Sedapal

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció la suspensión temporal del suministro de agua en diversas zonas de Lima Metropolitana debido a trabajos de mantenimiento preventivo en distintos puntos de la ciudad.

La entidad advirtió que los cortes podrían extenderse hasta por 12 horas, por lo que exhortó a los vecinos a tomar previsiones y almacenar agua en sus viviendas para asegurar el abastecimiento durante este periodo.

Corte de agua en Lima HOY: estos son los distritos afectados

17:00
16/8/2025

Corte de agua este 16 de agosto en Ventanilla

Motivo: Limpieza de reservorio

Zonas afectadas: A.H. Luis Felipe de las Casas, A.H. Los Cedros I, A.H. 12 de Octubre

Horario de interrupción: 12:00 m. (inicio) - 6:00 p.m. (restablecimiento)

16:30
16/8/2025

Corte de agua este 16 de agosto en San Juan de Miraflores

Motivo: Fuga en toma de conexión

Zonas afectadas: P.J. Pamplona Alta Sector Ollantay, Cuadrante: A.H. Ollantay, A.H. Miguel Grau, A.H. 12 de Noviembre

Horario de interrupción: 5:30 a.m. (inicio) - 3:30 p.m. (restablecimiento)

16:00
16/8/2025

Corte de agua en Pueblo Libre este 16 de agosto

Motivo: Rotura de tubería

Zonas afectadas: Sector 29, Cercado, Urb. Bolívar, Urb. Isla Verde, Urb. El Olivar, Urb. Arco Iris, Urb. La Florida, C.E. Villa Militar, Urb. Colmenares, Urb. San Carlos, Urb. La Arequipeña, Urb. Brasil, Urb. Bahía, Urb. La Bandera, Urb. La Esmeralda, Cuadrante: Av. Mariano Cornejo, Av. Brasil, Jr. Nicolás Alcázar, Av. Gral. Córdoba

Horario de interrupción: 5:00 a.m. (inicio) - 10:10 a.m. (restablecimiento)

15:00
16/8/2025

Corte de agua en Los Olivos este 16 de agosto

Motivo: Limpieza de reservorio

Zonas afectadas: A.H. Fortín Caycho, Jr. Venus

Horario de interrupción: 12:00 m. (inicio) - 8:00 p.m. (restablecimiento)

14:39
16/8/2025

Corte de agua en Lurigancho este 16 de agosto

Motivo: Limpieza de reservorio

Zonas afectadas: Sector 132, Agrup. Familiar San Cristóbal, Agrup. Familiar La Rinconada San Antonio, A.H. San Francisco de Jicamarca, Asoc. Viv. Esmeralda de Jicamarca, Herederos Hermanos Valenzuela, Asoc. Valle Sagrado, Asoc. Viv. Nuevo Paraíso Niveria, Asoc. Niveria, Asoc. Criadores de Animales Rinconada de Niveria Jicamarca R-RP01, A.H. Casa Huerta La Campiña Sector A y B, Comunidad Campesina Las Viñas de Media Luna R-RP04, A.H. Violeta Correa de Belaúnde

Horario de interrupción: 8:00 a.m. (inicio) - 8:00 p.m. (restablecimiento)

¿Qué recomienda Sedapal frente a los cortes de agua?

Sedapal informa que el servicio de agua potable se restablecerá progresivamente una vez concluidas las labores programadas. Por ello, la empresa sugiere a los vecinos de las zonas afectadas tomar las precauciones necesarias durante la suspensión. A continuación, se detallan algunas recomendaciones:

  • Almacenar agua con anticipación en recipientes limpios y tapados para el consumo básico.
  • Reservar el agua para necesidades esenciales como higiene, cocina y alimentación.
  • Mantener cerradas las llaves de paso mientras dure la interrupción.
  • Revisar el estado y la limpieza de cisternas o tanques elevados.
  • Dejar correr el agua unos minutos tras el restablecimiento si presenta turbidez.

¿Qué hacer si no regresa el agua?

Sedapal recordó a la ciudadanía pueden comunicarse con sus oficinas para advertir alguna irregularidad a través del número 317-8000 o visitar la página web oficial de la empresa. En esta última, accederán a información detallada sobre las acciones que se toman para garantizar la calidad del servicio.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

