La Nueva Rinconada: denuncian paralización y presuntos actos irregulares en la megaobra de agua y alcantarillado

Nueva Rinconada. Vecinos de la zona identifican conductas sistemáticas de boicot y negligencia por parte de funcionarios.

La megaobra de agua y alcantarillado de La Nueva Rinconada, destinada a beneficiar a más de 500.000 familias de los distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, enfrenta nuevas denuncias ciudadanas por graves retrasos y presuntas acciones que obstaculizan su avance, según la Comisión Central de Agua y Alcantarillado del Súper Esquema de los 300 Nueva Rinconada.

De acuerdo con una denuncia ciudadana, los propios vecinos de la zona identifican conductas sistemáticas de boicot y negligencia por parte de funcionarios asignados por la empresa estatal Sedapal y la empresa supervisora de la obra.

El retiro del ingeniero Raúl Gálvez, coordinador de la supervisión, fue comunicado mediante la carta N° 3364-2025-EO, pero la comunidad señala que esta decisión resulta insuficiente porque otros funcionarios señalados por retrasos intencionados continúan en sus cargos, y, además, fue reincorporado el ingeniero Ángel García, cuya anterior remoción había sido solicitada formalmente por la ciudadanía.

“Nos causa sorpresa que el ingeniero Ángel García Huapaya ha sido nombrado jefe de equipo de obras de Sedapal a pesar que fue retirado por su lamentable e irregular forma de actuar, generando conflictos constantes y poniendo en riesgo la viabilidad del proyecto”, señalaron los dirigentes vecinales en una carta enviada recientemente a la empresa.

Ciudadanos consultados acusan a García de desinformar en reuniones técnicas y de mantener una actitud poco respetuosa hacia los beneficiarios del proyecto.

Comunidad reclama atrasos en La Nueva Rinconada

El dirigente Carlos Chávez advirtió que ni la promesa presidencial garantiza la entrega de la obra en 2025. Según Chávez, los retrasos persistirían porque representantes de la supervisión, como los ingenieros Alfredo Acruta y Raúl Gálvez, seguirían incumpliendo funciones esenciales para el avance del proyecto.

El caso de Acruta resulta especialmente controvertido, ya que, pese a que formalmente su participación culminó el 21 de marzo de 2025, continúa asistiendo a las instalaciones y brindando órdenes al personal, tal como consta en el Cuaderno de Obra N° 10426. “Retiran al funcionario de menor rango pero dejan ingresar al principal promotor del boicot contra la Nueva Rinconada”, afirma Chávez.

El sector vecino asegura que también detectaron maniobras administrativas como la imposición de penalidades por más de S/130 millones, sanciones sin sustento que fueron posteriormente revocadas por la Junta de Resolución de Disputas (JRD) al no encontrar soporte técnico ni legal para su aplicación.

“Han buscado la forma de boicotear el avance imponiendo sanciones económicas sin sustento y hostigando a los profesionales responsables del trabajo”, denunció Chávez.

La JRD responsabilizó a Sedapal y a la Supervisión por la falta de atención y solución a más de cien interferencias técnicas que impiden la ejecución adecuada de la obra, generando demoras y pérdidas millonarias.

“Entre la fecha en que Sedapal y la Supervisión aplican sanciones ilegales o deniegan autorizaciones al contratista, y la fecha en que la JRD revoca estas medidas, la obra se queda sin fondos y la productividad se reduce”, explicaron los dirigentes. Además, subrayaron que la negativa a resolver conflictos técnicos podría llevar a una resolución contractual con el Consorcio San Miguel.

Nueva Rinconada: denuncian obstáculos y sanciones

En respuesta a los reclamos, Sedapal ha negado la existencia de un boicot y asegurado que la obra “Nueva Rinconada, Etapa I – Frente 2” no se paralizará y se encuentra actualmente con un avance del 62,97%.

Según la empresa pública, las penalidades respondieron a observaciones técnicas y el contratista puede cuestionarlas ante la JRD. También precisó que la Contraloría General de la República realiza control concurrente sobre el proyecto. Sobre el retiro del ingeniero Frowing Alfaro, la institución informó que la Supervisión de Obra solicitó su reemplazo y que no hubo abuso de autoridad.

Representantes ciudadanos evalúan retomar protestas en caso no se tomen medidas correctivas para garantizar la transparencia y la conclusión de la obra.