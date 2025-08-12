HOYSuscripcion LR Focus

Corte de agua en Lima HOY: distritos y zonas afectadas por trabajos de Sedapal

Sedapal anuncia interrupción temporal del servicio de agua en Lima Metropolitana por labores de mantenimiento. Los cortes podrían durar hasta 12 horas, por lo que se recomienda almacenar agua.

Sedapal anuncia corte temporal de agua en Lima Metropolitana por labores de mantenimiento
Sedapal anuncia corte temporal de agua en Lima Metropolitana por labores de mantenimiento | Composición LR | Andina

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó sobre un corte temporal del suministro de agua en varias zonas de Lima Metropolitana. Según la entidad, esta medida se debe a labores de mantenimiento preventivo en diferentes áreas de la ciudad.

Los cortes podrían durar hasta 12 horas, por lo que Sedapal recomienda a los residentes tomar las precauciones necesarias y almacenar agua en sus hogares para garantizar el abastecimiento durante el período de mantenimiento.

Corte de agua en Lima HOY: horarios y distritos afectados por Sedapal

06:30
12/8/2025

Lurigancho: corte de agua 12 de agosto

- Motivo: Limpieza de reservorio
- Zonas afectadas: Asoc. Junta Vecinal Señor de los Milagros, Agrup. Familiar La Rinconada San Antonio, Asoc. A.H. San Francisco de Jicamarca, Asoc. Agrup. Familiar San Cristóbal, Asoc. Las Flores de Nievería Huachipa, Asoc. Nuevo Paraíso de Nievería, Asoc. Prop. de Viv. Esmeralda de Jicamarca, Asoc. San Francisco Sector Nieveria, Asoc. Valle Encantado, Asoc. Valle Sagrado de Huachipa, Coop. Comunidad Campesina Las Viñas de Media Luna
- Horario de interrupción: 8:00 a.m. - 8:00 p.m.

06:00
12/8/2025

Cortes de agua en SJL

- Motivo: Limpieza de reservorio
- Zonas afectadas: Sector 409, Urb. Canto Nuevo, Urb. Canto Sol, A.H. Ampliac. Las Terrazas, Casuarinas, Urb. Canto Bello, A.H. Unión y Progreso Sector Lomas de Canto Bello, A.H. San Fernando I, A.H. San Fernando 2da Zona, A.H. Las Colinas de San Fernando, A.H. Alberto Fujimori III, AF Portada del Sol, A.H. Los Robles, A.H. Unión y Progreso Sector San Fernando III, A.H. Óvalo de San Fernando, A.H. Valle Hermoso, Agru. Santa Cruz de Muruhuay
- Horario de interrupción: 10:00 a.m. - 10:00 p.m.

 

- Motivo: Limpieza de reservorio
- Zonas afectadas: AF La Quebrada, A.H. San Fernando Ampliación, Agru. Los Sauces, AF Mirador, AF Santa Rosa de San Fernando, A.H. Unión y Progreso Sector San Fernando, Agru. Hijos del Sol, Agru. Los Jardines de Canto Bello, Agru. Monte de Los Olivos, Agru. el Mirador de la Esperanza, AF 8 de Abril, Sector Virgen de la Merced, Agru. Asoc. de Vivienda Apurímac, AF 20 de Setiembre, AF 2 de Noviembre
- Horario de interrupción: 10:00 a.m. - 10:00 p.m.

05:30
12/8/2025

Corte de agua en Lurigancho

- Motivo: Limpieza de reservorio
- Zonas afectadas: Asoc. San Valentín, Cuadrante: A.H. Unión Perú, A.H. Las Torres de Huachipa, Asoc. Viv. Los Geranios
- Horario de interrupción: 2:00 p.m. - 11:50 p.m.

- Motivo: Limpieza de reservorio
- Zonas afectadas: A.H. Unión Perú, Av. Perú, A.H. Las Torres de Huachipa
- Horario de interrupción: 2:00 p.m. - 11:50 p.m.

05:00
12/8/2025

Corte de agua en Lince

- Motivo: Ejecución de empalme de tubería
- Zonas afectadas: Sectores 27 y 28, Urb. Cercado, Urb. El Agricultor, Urb. Lobatón, Cuadrante: Av. Domingo Cueto, Av. Arequipa, Jirón Pedro Conde, Av. Arenales, Calle Joaquín Bernal, Av. Mariscal Miller, Av. General César Canevaro, Jirón Almirante Martín Guisse
- Horario de interrupción: 12:00 m. - 11:00 p.m.

04:30
12/8/2025

Corte de agua en Miraflores

- Motivo: Empalme de tubería
- Zonas afectadas: Urb. San Antonio, Cuadrante: Av. Reducto, Av. Paseo de la República, Av. Tejada
- Horario de interrupción: 12:00 m. - 11:00 p.m.

04:00
12/8/2025

Corte de agua este 12 de agosto en San Juan de Lurigancho

- Motivo: Limpieza de reservorio
- Zonas afectadas: Sector 138, C.P. Virgen del Carmen, Agrup. Laderas del Inti, Asoc. Casa Huerta El Inti, Asoc. Villa La Era, A.H. San Francisco de Ñaña, Urb. Alameda de Ñaña I - II - III - IV etapa, Asoc. El Monte de Ñaña, Asoc. Villa Migdal Shalom, Asoc. Villa Los Sauces
- Horario de interrupción: 8:00 a.m. - 8:00 p.m.

- Motivo: Limpieza de reservorio
- Zonas afectadas: Urb. Canto Sol
- Horario de interrupción: 10:00 a.m. - 10:00 p.m.

- Motivo: Limpieza de reservorio
- Zonas afectadas: A.H. San Fernando, Cuadrante: A.H. Unión y Progreso Sector San Fernando
- Horario de interrupción: 2:00 p.m. - 10:00 p.m.

¿Qué recomienda Sedapal frente a los cortes de agua?

Sedapal informa que el servicio de agua potable se restablecerá progresivamente una vez concluidas las labores programadas. Por ello, la empresa sugiere a los vecinos de las zonas afectadas tomar las precauciones necesarias durante la suspensión. A continuación, se detallan algunas recomendaciones:

  • Almacenar agua con anticipación en recipientes limpios y tapados para el consumo básico.
  • Reservar el agua para necesidades esenciales como higiene, cocina y alimentación.
  • Mantener cerradas las llaves de paso mientras dure la interrupción.
  • Revisar el estado y la limpieza de cisternas o tanques elevados.
  • Dejar correr el agua unos minutos tras el restablecimiento si presenta turbidez.

¿Qué hacer si no regresa el agua?

Sedapal recordó a la ciudadanía pueden comunicarse con sus oficinas para advertir alguna irregularidad a través del número 317-8000 o visitar la página web oficial de la empresa. En esta última, accederán a información detallada sobre las acciones que se toman para garantizar la calidad del servicio.

