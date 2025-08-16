Cantante de salsa denuncia ser blanco de extorsionadores que detonaron explosivo en vivienda

La industria musical al acecho de la delincuencia. El cantante de salsa Coty Loyola vive uno de los momentos más complicados en su carrera, al denunciar que es víctima de extorsión por parte de sujetos que le piden altas sumas de dinero a cambio de dejarlo trabajar tranquilo. Contó que tras las amenazas, sufrió un atentado con explosivos en la casa de sus familiares en Comas.

El salsero, que cuenta con apenas tres años como solista, sostuvo que teme por su seguridad, la de su familia, y la de los 20 músicos que trabajan en su orquesta. Los extorsionadores le exigen el pago de un alto monto que, de acuerdo a él, escapa de sus posibilidades. Indicó que las amenazas empezaron a llegar hace una semana, y tras no responder a estas es que los delincuentes detonaron el explosivo en la vivienda como advertencia.

Extorsionadores detonaron explosivo en casa familiar

Según relató, en la casa atacada vivía su hermano y su padre. Las cámaras de seguridad lograron captar el momento en que un encapuchado llega en horas de la noche, enciende un explosivo y lo arroja en la fachada haciendo volar parte de la vereda. En el lugar, el delincuente se aseguró de dejar una carta en cuyo mensaje le advertía a la familia Loyola 'ponerse al día' o atentarían contra ellos.

Tras el ataque, el músico señaló que tanto sus familiares y el propietario del inmueble tuvieron que mudarse por temor a otras represalias. Asimismo, lamentó que las labores de su orquesta se vean afectadas por las extorsiones, pues sus familias dependen de su trabajo. "Son 20 personas aproximadamente, 20 familias, que si uno deja de trabajar, qué pasa con ellos también", indicó en conversación con 24 Horas.

Coty Loyola descartó contar con grandes sumas de dinero o propiedades al ser un artista nuevo que poco a poco construye su camino en la industria. Por último, sostuvo que el dueño de la vivienda detonada puso la denuncia ante la Policía Nacional, y esperan que logren dar con los responsables de las extorsiones.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.