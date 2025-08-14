HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

San Martín de Porres: atacan a balazos bus de TransLima con pasajeros en límite Lima-Callao y hieren al conductor

El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Bertello e Izaguirre, cuando sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron la unidad de transporte público y abrieron fuego. La Policía no descarta un posible caso de extorsión.

Bus de TransLima es baleado de San Martín de Porres y acribillan a conductor
Bus de TransLima es baleado de San Martín de Porres y acribillan a conductor | Composición LR | Panamericana

Un nuevo atentando contra el transporte se vivió la noche de este miércoles. El conductor de un bus de la empresa TransLima que se trasladaba por el distrito de San Martín de Porres resultó herido luego de que sujetos atacaran a balazos el vehículo, el cual llevaba pasajeros a bordo. Según testigos, la unidad fue interceptada por una motocicleta lineal desde la cual los señalados abrieron fuego.

Las autoridades llegaron al cruce de las avenidas Bertello e Izaguirre, en el límite entre Lima y Callao, para atender la emergencia. Según indicaron testigos a Panamericana, al menos seis impactos de bala lograron alcanzar a la unidad que se dirigía hacia Jesús María, y tres de ellos llegaron hasta el conductor.

PUEDES VER: Acribillan a chofer de buses 'De Luxe' en San Martín de Porres y paralizan operaciones: extorsionadores exigen S/20 diarios

lr.pe

Atacan bus de TransLima en San Martin de Porres

Los pasajeros, que vivieron momentos de terror debido a este ataque, indicaron a las autoridades que los sujetos a bordo de la unidad menor se dieron a la fuga luego del atentado. Debido al impacto de bala, el conductor fue atendido de emergencia y llevado al centro médico más cercano para continuar con las diligencias.

Ahora, la Policía Nacional se encuentra realizando las investigaciones del caso y no descartan que este episodio tenga origen en un posible caso de extorsión contra la empresa TransLima debido a que el pasado 23 de junio otro de los conductores fue asesinado en manos de delincuentes.

PUEDES VER: Madre de cobrador del bus 'Tigrillo' asesinado en SMP denuncia extorsión y culpa a empresa: "Voy a encontrar al responsable de su muerte"

lr.pe

Canales de emergencia

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Ambulancias de EsSalud en Lima117
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

Acribillan a chofer de buses 'De Luxe' en San Martín de Porres y paralizan operaciones: extorsionadores exigen S/20 diarios

Acribillan a chofer de buses 'De Luxe' en San Martín de Porres y paralizan operaciones: extorsionadores exigen S/20 diarios

Cámaras captan a presunto extorsionador dejando explosivo en negocio en Loreto: víctima debía pagar S/70.000 de cupo

Cámaras captan a presunto extorsionador dejando explosivo en negocio en Loreto: víctima debía pagar S/70.000 de cupo

La extraña muerte de un preso implicado en extorsión y secuestro de un estudiante

La extraña muerte de un preso implicado en extorsión y secuestro de un estudiante

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

