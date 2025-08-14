Bus de TransLima es baleado de San Martín de Porres y acribillan a conductor | Composición LR | Panamericana

Un nuevo atentando contra el transporte se vivió la noche de este miércoles. El conductor de un bus de la empresa TransLima que se trasladaba por el distrito de San Martín de Porres resultó herido luego de que sujetos atacaran a balazos el vehículo, el cual llevaba pasajeros a bordo. Según testigos, la unidad fue interceptada por una motocicleta lineal desde la cual los señalados abrieron fuego.

Las autoridades llegaron al cruce de las avenidas Bertello e Izaguirre, en el límite entre Lima y Callao, para atender la emergencia. Según indicaron testigos a Panamericana, al menos seis impactos de bala lograron alcanzar a la unidad que se dirigía hacia Jesús María, y tres de ellos llegaron hasta el conductor.

Atacan bus de TransLima en San Martin de Porres

Los pasajeros, que vivieron momentos de terror debido a este ataque, indicaron a las autoridades que los sujetos a bordo de la unidad menor se dieron a la fuga luego del atentado. Debido al impacto de bala, el conductor fue atendido de emergencia y llevado al centro médico más cercano para continuar con las diligencias.

Ahora, la Policía Nacional se encuentra realizando las investigaciones del caso y no descartan que este episodio tenga origen en un posible caso de extorsión contra la empresa TransLima debido a que el pasado 23 de junio otro de los conductores fue asesinado en manos de delincuentes.

