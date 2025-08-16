HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Agencia Espacial del Perú lanza app de acceso a imágenes satelitales: un apoyo innovador para instituciones del Estado

Instituciones públicas podrán acceder fácilmente a imágenes satelitales de alta resolución con el nuevo aplicativo de la Agencia Espacial del Perú (CONIDA). GeoAPP busca revolucionar el monitoreo ambiental y territorial en el país.

La aplicación GeoAPP es de uso gratuito para las entidades del Estado. Foto: composición LR / CONIDA / PerúSAT
La aplicación GeoAPP es de uso gratuito para las entidades del Estado. Foto: composición LR / CONIDA / PerúSAT

A 700 kilómetros sobre la Tierra, el satélite PerúSat-1 observa el territorio peruano. El dispositivo, operado por la Agencia Espacial del Perú (CONIDA), se mantiene operativo con la captura de fotografías de manera programada y atendiendo solicitudes de diversas entidades del Perú. Las imágenes son usadas para múltiples fines, ya sea monitoreo de bosques, ordenamiento territorial, supervisión de obras, entre otros. Antes, obtener este material podía demorar días. Ahora, con GeoAPP, el nuevo aplicativo lanzado por CONIDA, puede tardar cuestión de horas.

GeoAPP utiliza las imágenes del satélite peruana y, además, su integración con algoritmos de inteligencia artificial permite detectar rápidamente cambios en la cobertura terrestre y cuerpos de agua. La propuesta optimiza el monitoreo y fiscalización del medio ambiente. Su lanzamiento se dio en el marco del 51° aniversario de la agencia espacial del Perú.

PUEDES VER: NASA convoca a jóvenes del Perú para crear aplicaciones que resuelvan problemas del mundo: evento llega a 6 regiones

lr.pe

Instituciones del Estado beneficiadas

“Nuestro objetivo es nacional. Instituciones como el Ministerio de Vivienda y OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) son con quienes ya hemos venido desarrollando productos a partir de imágenes del satélite”, señala José Pasapera, Director de Aplicaciones Espaciales y Geomática de CONIDA. Las entidades mencionadas son consideradas las que tienen más capacidad de utilizar la plataforma en toda su magnitud.

“Por ejemplo, en las áreas naturales protegidas no puede haber actividades ilegales, como la tala. Apenas el aplicativo detecte un cambio en la imagen, ello significa una alerta que los trabajadores de la OEFA pueden mandar a monitorear de forma focal. Esta verificación ya les permite tomar acción, ya sea con la policía o fiscalía, dependiendo de lo que se pueda mostrar”, explica acerca del potencial uso del aplicativo para el Ministerio del Ambiente.

En el caso del Ministerio de Vivienda, se utiliza para determinar el crecimiento urbano, planificación y determinar zonas de riesgo. “Nos va a permitir descargar imágenes satelitales de forma rápida y de mayor cobertura, incluso desde el campo. Esto va a facilitar a sectores y municipios para tomar decisiones de manera rápida y oportuna”, declaró Máximo Ayala, responsable de la Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres, en un video para CONIDA.

PUEDES VER: La carrera de ingeniería de la UNI con convenios con la NASA, China y Rusia: sueldos superarían los S/6.000 para recién egresados

lr.pe

Tan solo el inicio

“La plataforma ya se puede usar desde ahora. Sin embargo, todavía hay información que falta sumar”, afirma Pasapera. Los expertos de la agencia espacial peruana se encuentran en un periodo de brindar capacitaciones para trabajadores de instituciones públicas mientras continúan incrementando el campo de datos para la plataforma. CONIDA está creando un programa para brindar talleres, cursos introductorios, básicos, intermedios, avanzados y especializados.

“Nuestra propuesta es generar un ecosistema de uso de información digital en territorio peruano, donde el sistema satelital sea la principal fuente de acceso a datos”, expresa. Asimismo, asegura que las capacitaciones para las entidades públicas son gratis porque es un bien del estado.

“El satélite PerúSAT-1 está con su cámara arriba, tomando imágenes todos los días. Por eso es una gran ventaja que tenemos. El aplicativo nos da una gran oportunidad porque permite tomar acción rápidamente”, añade.

Un proyecto de años

La idea de GeoAPP empezó a gestarse desde 2017, durante un periodo de inundaciones por el fenómeno de El Niño costero. Lluvias intensas llegaron a Lambayeque, La Libertad, Piura, Tumbes, Áncash, Lima y otras regiones. Las inundaciones afectaron viviendas, cultivos, infraestructuras públicas y privadas, incluso se registraron muertes. Pasapera afirma que fue en esos momentos de tragedia que relucieron las debilidades del sistema de monitoreo y la búsqueda de avances urgentes.

“A partir de esa época, se empezó a trabajar en una idea integradora. Más o menos un año o dos atrás se aprobó su ejecución. Primero, se trabajó en agrupar las herramientas que íbamos a requerir, cómo lo íbamos a integrar y, finalmente, cómo lo íbamos a manejar con instituciones”, cuenta. Las expectativas acerca de los usos que se les pueda dar a la herramienta son altas. Queda esperar que sea aprovechada al máximo.

