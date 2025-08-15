Es falso que Corea del Norte se haya posicionado a favor de Perú en el conflicto con Colombia

El 5 de agosto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, inició una disputa territorial con Perú por la soberanía de la fronteriza isla Santa Rosa, ubicada en medio del río Amazonas. Dicha acción fue rechazada por el canciller del gobierno nacional, Elmer Schialer, quien enfatizó la pertenencia de la zona a la región Loreto. Desde entonces, las administraciones de ambas naciones permanecen enfrascadas en una crisis diplomática que tuvo su punto más álgido con la instalación de una bandera colombiana en dicha isla, calificada como un "acto de provocación" por Julio César Kahn, alcalde de la provincia loretana de Mariscal Ramón Castilla.

En este contexto, se hizo viral en redes unas publicaciones que dan a conocer un presunto posicionamiento de Corea del Norte con respecto a este conflicto. Según los contenidos, el líder supremo de la nación asiática, Kim Jong-un, expresó su apoyo a la causa peruana, a la vez que criticó la actitud del mandatario colombiano. Los textos que aparecen en la composición del material poseen varios errores ortográficos, tanto en la parte central como inferior. Este último muestra las supuestas declaraciones vertidas por el dictador norcoreano.

"Corea del Norte respalda a Perú ante Colombia", se lee en el epígrafe de los posteos virales en Facebook, que han alcanzado más de 49.800 reacciones, 4.300 reposteos y cerca de 1.000.000 de visualizaciones desde el 12 de agosto. Sin embargo, se trata de una información apócrifa.

Desinformación sobre Corea del Norte. Foto: captura de Facebook

No hay registros de un pronunciamiento de Corea del Norte sobre el conflicto Perú-Colombia

En primer lugar, realizamos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens, a partir de la selección del contenido viral. El resultado nos llevó a una publicación hecha el 11 de agosto por el usuario Saúl Lennier en TikTok. Se puede evidenciar la misma composición y tipografía que aparecen en los contenidos virales. Al igual que estos, no adjunta fuentes que acrediten el origen de la información difundida.

Primer registro de la gráfica viral en la web. Foto: captura de TikTok

Del mismo modo, mediante una búsqueda en esta red social con las palabras clave "Kim Jong-un", "Perú", "Colombia" y "Conflicto", encontramos la evidencia original de la supuesta noticia relacionada con la nación asiática. Publicado el 7 de agosto por la cuenta "Notice USA" en la red social de origen chino, el presente caso sugirió la posibilidad de que el mandatario norcoreano tome posición en el incidente mencionado. "Analistas internacionales aseguran que Kim estaría observando con atención las tensiones por la isla Santa Rosa (...), esta vez los cálculos geopolíticos parecen favorecer a Perú", asegura el interlocutor en una parte del video, que incluye diferentes imágenes hechas con inteligencia artificial.

Publicación que dio origen al bulo sobre Kim Jong-un. Foto: captura de TikTok

No obstante, al sustentar la razón del presunto apoyo de Corea del Norte al Perú, el narrador lo atribuye a la "ruptura de relaciones" entre Colombia y el país oriental en 2017 debido al programa nuclear de este último. Esa información es falsa, puesto que no existen relaciones diplomáticas formales entre Colombia y Corea del Norte desde que este último surgió como un estado independiente en 1948. En lugar de ello, Perú, a través de su Cancillería, cortó vínculos diplomáticos con el Estado norcoreano el 11 de septiembre de 2017, al declarar "persona no grata" al embajador norcoreano en Lima, Kim Hak-Chol, y pedirle que abandone el país en un plazo máximo de 5 días. A pesar de la protesta del funcionario, la acción se hizo efectiva y el recinto diplomático (embajada) quedó sin representación oficial.

Por otro lado, accedimos a las redes sociales de la Presidencia de la República del Perú (Facebook, X, Instagram) y revisamos sus publicaciones desde el 7 de agosto, fecha en que se divulgó el rumor de que Corea del Norte adhiera a la postura peruana frente a Colombia. Sin embargo, no encontramos ningún registro textual o gráfico que muestre esta posición política. De igual forma, se obtuvo el mismo resultado al ingresar a los canales oficiales de la Presidencia de la República de Colombia (Facebook, X, Instagram) y del mandatario Gustavo Petro (Facebook, X, Instagram).

Por último, aplicamos este procedimiento en la página web de la agencia estatal de noticias de Corea del Norte (KCNA, por sus siglas en inglés), considerando la misma fecha de búsqueda. Al igual que los casos anteriores, no hallamos ningún reporte que haga alusión a la posición del país asiático con relación a la disputa fronteriza entre Colombia y Perú.

Conclusión

No es verdad que Corea del Norte emitiera un pronunciamiento a favor de Perú en el reciente conflicto con Colombia por la isla Santa Rosa. El origen del bulo tuvo lugar en una página que, además de no dar a conocer las fuentes que acreditaran la información, difundió contenido falso sobre el supuesto posicionamiento atribuido a la nación asiática. Por lo tanto, calificamos las publicaciones virales como falsas.

