HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Patricia Benavides no va al JNE: fiscal de la Nación definirá su ubicación
Patricia Benavides no va al JNE: fiscal de la Nación definirá su ubicación      Patricia Benavides no va al JNE: fiscal de la Nación definirá su ubicación      Patricia Benavides no va al JNE: fiscal de la Nación definirá su ubicación      
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     
Sociedad

NASA convoca a jóvenes del Perú para crear aplicaciones que resuelvan problemas del mundo: evento llega a 6 regiones

NASA Space Apps, la hackatón más grande del mundo, llega a Perú con sede presencial en seis regiones. Jóvenes de distintas disciplinas competirán para desarrollar soluciones innovadoras con el uso de datos abiertos de agencias espaciales globales.

El evento se llevará a cabo en seis regiones del Perú, presencialmente, este año. Foto: composición LR
El evento se llevará a cabo en seis regiones del Perú, presencialmente, este año. Foto: composición LR

Cada año, la NASA organiza la hackatón más grande del mundo: el NASA Space Apps Challenge. En esta edición, Perú será sede presencial en seis regiones por primera vez: Lima, Ayacucho, Arequipa, Cusco, Huancayo e Ica. Durante dos días, agencias espaciales colaboradoras abrirán sus datos a disposición de los participantes inscritos desde más de 180 países. Así, junto a expertos en tecnología, podrán proponer aplicaciones creativas que busquen soluciones frente a los principales retos en el planeta.

Pueden participar peruanos de 12 a 70 años y la inscripción es gratuita. El evento se llevará a cabo el 4 y 5 de octubre, de manera presencial en las sedes de la Universidad Continental en cada ciudad participante, y en formato virtual para siete regiones más. En ese momento, se reunirán grupos de seis integrantes como máximo para proponer soluciones a algunos de los desafíos que serán anunciados el 21 de agosto. "Buscamos crear equipos multidisciplinarios con mentalidades y experiencias distintas para crear soluciones disruptivas", indica Oskar Concha, coorganizador del programa en Perú.

Participación oficial de la Agencia Espacial del Perú

Este año, a diferencia de ediciones anteriores, CONIDA, la agencia espacial del Perú, participa formalmente como institución. "Es la primera vez como entidad oficial, aunque anteriormente hemos colaborado con distintas universidades del país. Por ejemplo, tengo a mi cargo catorce grupos universitarios de distintas especialidades, todos en áreas como ciencia, matemática y tecnología. Ellos participan y nosotros hemos estado atrás asesorando", señala Alonso Morales, Director de Tecnología Espacial.

Morales destaca la oportunidad única que brinda el programa para la cooperación entre jóvenes entusiastas provenientes de distintas disciplinas. "Una especialidad por sí sola no avanza. Tiene que ser una sinergia, que se complementen unas con otras", sostiene. "Existen muchos temas para investigar: desde cohetes y nanosatélites, hasta el clima. Cada vez que las universidades se acercan a nosotros, llegan con un mundo distinto de ideas que a veces ni teníamos mapeadas. Nos contagian el entusiasmo y apoyamos en todo lo que se pueda", añade.

Oportunidad para jóvenes peruanos

También es la primera vez que se suma la Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU), entidad adscrita al Ministerio de Educación, como patrocinadora. "Estamos brindando apoyo técnico para la comunicación dirigida a las juventudes, explicando sobre la hackatón, qué significa, cómo es la coordinación", dice Norah Cárdenas, secretaria nacional. Resalta además el potencial del evento como una oportunidad para el desarrollo profesional de los jóvenes en Perú. "Quienes superan la primera etapa establecen un contacto más cercano con la NASA y adquieren una perspectiva diferente del mundo. Son miles de participantes y todos buscan que sus proyectos sean ganadores", afirma.

Cuando la propuesta de un equipo queda seleccionada como la mejor, los ganadores pasan por una evaluación global y posteriormente son premiados por la NASA en Estados Unidos. Además, reciben reconocimiento y premios locales en cada región.

Éxito peruano en 2023

En la edición 2023, el equipo peruano denominado Astrogenesis fue uno de los ganadores de la NASA Space Apps Challenge a nivel mundial con su proyecto 'Space Odyssey'. La propuesta consistía en una plataforma digital que simula una agencia de turismo espacial. La herramienta ofrece a los usuarios la posibilidad de planificar viajes al espacio de manera personalizada, considerando pruebas físicas y de visión para adaptar itinerarios y asegurar que cada viajero cumpla con los requisitos necesarios.

“Nos sentimos orgullosos y felices de obtener este premio que significa un reconocimiento a nuestro arduo trabajo y la pasión que hemos invertido en este proyecto. Como equipo queremos seguir demostrando nuestros conocimientos técnicos y habilidades. Sabemos que es un proyecto futurista, pero creemos que puede servir como una herramienta ideal para impulsar la educación en la ciencia y tecnología”, declaró el líder del equipo, Kevin Soto, egresado de la carrera de Diseño Gráfico Publicitario, en declaraciones para radionacional.pe.

Notas relacionadas
La NASA desarrolla reactor nuclear en la Luna capaz de tener energía las 24 horas del día y fundamental para la exploración de Marte en la próxima década

La NASA desarrolla reactor nuclear en la Luna capaz de tener energía las 24 horas del día y fundamental para la exploración de Marte en la próxima década

LEER MÁS
La NASA registró temperaturas de -93°C en la Antártida, estableciendo el récord del frío más extremo en la Tierra

La NASA registró temperaturas de -93°C en la Antártida, estableciendo el récord del frío más extremo en la Tierra

LEER MÁS
La NASA acelera sus planes: científicos quieren construir un reactor nuclear en la Luna para la vuelta de los astronautas en 2030

La NASA acelera sus planes: científicos quieren construir un reactor nuclear en la Luna para la vuelta de los astronautas en 2030

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Feriados y días no laborables agosto 2025: revisa todas las fechas de descanso para los trabajadores del Perú

Feriados y días no laborables agosto 2025: revisa todas las fechas de descanso para los trabajadores del Perú

LEER MÁS
Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

LEER MÁS
Gremios convocan paro de transportistas el 21 de agosto: “(Queremos) exigir garantías para nuestras vidas”

Gremios convocan paro de transportistas el 21 de agosto: “(Queremos) exigir garantías para nuestras vidas”

LEER MÁS
Docentes rendirán dos pruebas en octubre: una será para ascensos y otra para nombramientos en Cetpros

Docentes rendirán dos pruebas en octubre: una será para ascensos y otra para nombramientos en Cetpros

LEER MÁS
Sueldo docente 2025: fechas y cronograma completo de pagos a profesores del Minedu en agosto

Sueldo docente 2025: fechas y cronograma completo de pagos a profesores del Minedu en agosto

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: empatan sin goles en el estadio George Capwell

Reparto de 'Merlina' 2: actores que regresan y nuevos antagonistas de la serie

Conductores invaden vía del Metropolitano por falta de sanciones efectivas: "La multa es solo S/72"

Sociedad

Conductores invaden vía del Metropolitano por falta de sanciones efectivas: "La multa es solo S/72"

¿Qué necesitas para el Examen de Admisión UNI 2025-2? Documentos obligatorios y objetos prohibidos

Roban más de 25.000 soles en joyas de oro de puesto de mercado Central de Chiclayo: ladrones amarraron a vigilantes

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota