Cada año, la NASA organiza la hackatón más grande del mundo: el NASA Space Apps Challenge. En esta edición, Perú será sede presencial en seis regiones por primera vez: Lima, Ayacucho, Arequipa, Cusco, Huancayo e Ica. Durante dos días, agencias espaciales colaboradoras abrirán sus datos a disposición de los participantes inscritos desde más de 180 países. Así, junto a expertos en tecnología, podrán proponer aplicaciones creativas que busquen soluciones frente a los principales retos en el planeta.

Pueden participar peruanos de 12 a 70 años y la inscripción es gratuita. El evento se llevará a cabo el 4 y 5 de octubre, de manera presencial en las sedes de la Universidad Continental en cada ciudad participante, y en formato virtual para siete regiones más. En ese momento, se reunirán grupos de seis integrantes como máximo para proponer soluciones a algunos de los desafíos que serán anunciados el 21 de agosto. "Buscamos crear equipos multidisciplinarios con mentalidades y experiencias distintas para crear soluciones disruptivas", indica Oskar Concha, coorganizador del programa en Perú.

Participación oficial de la Agencia Espacial del Perú

Este año, a diferencia de ediciones anteriores, CONIDA, la agencia espacial del Perú, participa formalmente como institución. "Es la primera vez como entidad oficial, aunque anteriormente hemos colaborado con distintas universidades del país. Por ejemplo, tengo a mi cargo catorce grupos universitarios de distintas especialidades, todos en áreas como ciencia, matemática y tecnología. Ellos participan y nosotros hemos estado atrás asesorando", señala Alonso Morales, Director de Tecnología Espacial.

Morales destaca la oportunidad única que brinda el programa para la cooperación entre jóvenes entusiastas provenientes de distintas disciplinas. "Una especialidad por sí sola no avanza. Tiene que ser una sinergia, que se complementen unas con otras", sostiene. "Existen muchos temas para investigar: desde cohetes y nanosatélites, hasta el clima. Cada vez que las universidades se acercan a nosotros, llegan con un mundo distinto de ideas que a veces ni teníamos mapeadas. Nos contagian el entusiasmo y apoyamos en todo lo que se pueda", añade.

Oportunidad para jóvenes peruanos

También es la primera vez que se suma la Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU), entidad adscrita al Ministerio de Educación, como patrocinadora. "Estamos brindando apoyo técnico para la comunicación dirigida a las juventudes, explicando sobre la hackatón, qué significa, cómo es la coordinación", dice Norah Cárdenas, secretaria nacional. Resalta además el potencial del evento como una oportunidad para el desarrollo profesional de los jóvenes en Perú. "Quienes superan la primera etapa establecen un contacto más cercano con la NASA y adquieren una perspectiva diferente del mundo. Son miles de participantes y todos buscan que sus proyectos sean ganadores", afirma.

Cuando la propuesta de un equipo queda seleccionada como la mejor, los ganadores pasan por una evaluación global y posteriormente son premiados por la NASA en Estados Unidos. Además, reciben reconocimiento y premios locales en cada región.

Éxito peruano en 2023

En la edición 2023, el equipo peruano denominado Astrogenesis fue uno de los ganadores de la NASA Space Apps Challenge a nivel mundial con su proyecto 'Space Odyssey'. La propuesta consistía en una plataforma digital que simula una agencia de turismo espacial. La herramienta ofrece a los usuarios la posibilidad de planificar viajes al espacio de manera personalizada, considerando pruebas físicas y de visión para adaptar itinerarios y asegurar que cada viajero cumpla con los requisitos necesarios.

“Nos sentimos orgullosos y felices de obtener este premio que significa un reconocimiento a nuestro arduo trabajo y la pasión que hemos invertido en este proyecto. Como equipo queremos seguir demostrando nuestros conocimientos técnicos y habilidades. Sabemos que es un proyecto futurista, pero creemos que puede servir como una herramienta ideal para impulsar la educación en la ciencia y tecnología”, declaró el líder del equipo, Kevin Soto, egresado de la carrera de Diseño Gráfico Publicitario, en declaraciones para radionacional.pe.