Monseñor de Piura: “¿Cuántos presidentes tenemos en la cárcel? Los ciudadanos no sabemos elegir”

Monseñor Elías llamó la atención por estado de las calles de Piura. Foto: Almendra Ruesta - La República.

El monseñor Guillermo Elías, administrador apostólico de la arquidiócesis de Piura y Tumbes, se pronunció sobre la situación política y social de la región y el país en el marco de las celebraciones por el aniversario 493 de la ciudad de Piura.

Al respecto, señaló que la política peruana estaría en crisis debido a las múltiples investigaciones por casos de corrupción que rodean a los funcionarios elegidos.

"¿Cuántos presidentes tenemos en la cárcel? Es increíble que estemos así. Nosotros los ciudadanos no tenemos esa capacidad de saber elegir (...). Los candidatos prometen y prometen y al final no cambia nada. Como ciudadano eso cansa", sostuvo el sacerdote tras la misa y Te Deum.

En esa línea, Elías acotó que desea que durante las próximas elecciones generales y regionales la Iglesia pueda facilitar espacios de diálogo para la ciudadanía, donde se pueda informar sobre los candidatos, sus partidos y propuestos.

Piura merece más señala monseñor

Con respecto a la región de Piura, la autoridad eclesiástica aseguró que las autoridades locales y nacionales tienen una deuda con los habitantes del departamento. "La implementación de calles es un grave problema que afecta a toda la ciudadanía. En el tiempo que llevo aquí veo que mucho queda solo en proyectos (...). Piura está como bombardeada", apuntó.