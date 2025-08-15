HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Monseñor de Piura: “¿Cuántos presidentes tenemos en la cárcel? Los ciudadanos no sabemos elegir”

Máxima autoridad de la Iglesia en la región sostuvo que es necesario implementar espacios de diálogo ante las próximas jornadas electorales.

Monseñor Elías llamó la atención por estado de las calles de Piura. Foto: Almendra Ruesta - La República.
Monseñor Elías llamó la atención por estado de las calles de Piura. Foto: Almendra Ruesta - La República.

El monseñor Guillermo Elías, administrador apostólico de la arquidiócesis de Piura y Tumbes, se pronunció sobre la situación política y social de la región y el país en el marco de las celebraciones por el aniversario 493 de la ciudad de Piura.

Al respecto, señaló que la política peruana estaría en crisis debido a las múltiples investigaciones por casos de corrupción que rodean a los funcionarios elegidos.

lr.pe

"¿Cuántos presidentes tenemos en la cárcel? Es increíble que estemos así. Nosotros los ciudadanos no tenemos esa capacidad de saber elegir (...). Los candidatos prometen y prometen y al final no cambia nada. Como ciudadano eso cansa", sostuvo el sacerdote tras la misa y Te Deum.

En esa línea, Elías acotó que desea que durante las próximas elecciones generales y regionales la Iglesia pueda facilitar espacios de diálogo para la ciudadanía, donde se pueda informar sobre los candidatos, sus partidos y propuestos.

Piura merece más señala monseñor

Con respecto a la región de Piura, la autoridad eclesiástica aseguró que las autoridades locales y nacionales tienen una deuda con los habitantes del departamento. "La implementación de calles es un grave problema que afecta a toda la ciudadanía. En el tiempo que llevo aquí veo que mucho queda solo en proyectos (...). Piura está como bombardeada", apuntó.

