Vigilante muere tras caer a pozo de agua en Piura
Familiares piden esclarecer las causas de la tragedia.
Un triste hallazgo sucedió la mañana de este jueves 14 de agosto en la provincia de Sullana, en Piura. El vigilante César Enríquez Mauricio, de 57 años, fue encontrado sin vida sumergido en el interior de una cisterna de agua.
Según información policial, la víctima, desde hace varias semanas, cumplía labores de vigilancia en una vivienda en proceso de construcción, ubicada en la urbanización Colinas del Chira (ADUS). Fue el propietario del inmueble quien llegó por la mañana a ver los avances y encontró la trágica escena: César Enríquez se encontraba sumergido en una profunda cisterna de agua.
Inmediatamente, el propietario dio aviso a la comisaría El Obrero, quienes llegaron al lugar y, en coordinación con el Ministerio Público, procedieron con el levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue. Como hipótesis inicial se presume que el hombre habría caído accidentalmente.
No obstante, los familiares, quienes llegaron minutos después, solicitaron que se apertura una exhaustiva investigación del hecho. Por el momento, la Policía continúa recabando información y tomando la declaración de los vecinos.