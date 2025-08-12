HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Menor de 10 años fallece en un accidente de tránsito en la sierra de Piura

La policía de la comisaría de Sondor confirmó un segundo fallecido tras despiste de camioneta en Huancabamba.


Familia del infante solicita apoyo económico para trasladar su cuerpo hacia su tierra natal.
Familia del infante solicita apoyo económico para trasladar su cuerpo hacia su tierra natal.

Un accidente de tránsito en la vía Huancabamba - Jaén dejó como saldo dos fallecidos. Entre las víctimas del siniestro se encuentra un menor de 10 años, procedente de la provincia de Ayabaca. Asimismo, hay otras tres personas que resultaron con heridas leves.

El hecho fatal se produjo en horas de la mañana de este martes 12 de agosto, en el sector conocido como Cruz Chiquita en el distrito de Sondor, en Piura. El infante viajaba junto a su hermano, otro menor de edad, en una camioneta pick up que hacia el servicio de transporte público y terminó despistándose.

Dos personas mueren en canales de regadío en Piura



En cuanto al adulto de 48 años que falleció, se trata de Pascual Zurita Guerrero, natural del caserío de Jicate Alto, quien viajaba junto a su esposa y sus tres hijas de 16, 15 y 14 años. "Venía a mucha velocidad (el vehículo)", apuntó la pareja del occiso. La familia regresaba luego de trabajar en unas chacras.

El comisario de Sondor reportó que, de forma preliminar, se tiene como hipótesis que el siniestro se habría producido por causas meteorológicas, ya que en la zona viene lloviendo y hay presencia de neblina. Asimismo, la autoridad informó que a esta hora de la tarde la vía en la que se produjo el incidente se encuentra cerrada por un derrumbe.

Piden apoyo

La familia del infante de 10 años pidió apoyo económico a la comunidad de Huancabamba y a las autoridades de Sondor para trasladar el cuerpo hacia su tierra natal y adquirir féretro.

