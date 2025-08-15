Piura ostenta una variedad de platos típicos, como la natilla y el ceviche. Foto: Gerson Cardoso/LR

Piura ostenta una variedad de platos típicos, como la natilla y el ceviche. Foto: Gerson Cardoso/LR

El norte está de fiesta este fin de semana. Este 15 de agosto de 2025, se celebran los 493 años de fundación de Piura como San Miguel de Piura. Bajo ese marco, la región norteña ha preparado una serie de actividades culturales para el disfrute del público, con el objetivo de reafirmar su valor histórico y cultural.

Entre las principales actividades que se desarrollarán, se encuentran danzas típicas, festivales gastronómicos, ferias y más. A continuación, se detallará el cronograma de este fin de semana, del 15 al 17 de agosto.

Aniversario Piura 2025: cronograma de actividades del 15 al 17 de agosto

Este es el cronograma de actividades para el fin de semana en Piura debido a su aniversario este 2025:

Aniversario de Piura 2025. Foto: Difusión

Viernes 15 de agosto

8.00 horas: Misa y tedeum en la Basílica Catedral

9.30 horas: Sesión solemne en el Salón Miguel Grau

12.00 horas: Inauguración de la feria "Piura con Mucho Gusto" en la avenida Vice,

Noche: Tributo sinfónico a Juan Gabriel y José José en el parque Miguel Cortés

Noche: Espectáculo "Piura y el Perú festejan" en el parque Néstor Martos

Sábado 16 de agosto

XII Concurso Nacional de Danzas y Estampas Folclóricas "El Tumi de Oro" en el coliseo Los Bolivarianos

XXXIII Concurso Regional del Caballo Peruano de Paso en el fundo La Mariposa

Feria "Piura crea y emprende" en el jirón Ayacucho

Domingo 17 de agosto

XII Concurso Nacional de Danzas y Estampas Folclóricas "El Tumi de Oro" en el coliseo Los Bolivarianos

XXXIII Concurso Regional del Caballo Peruano de Paso en el fundo La Mariposa

Feria "Piura crea y emprende" en el jirón Ayacucho

18.00 horas: Inauguración del mural de la cumbia en el bypass de la avenida Sánchez Cerro

Piura: la región de la cumbia y variada gastronomía

La región de Piura, durante el 2023, recibió un homenaje y reconocimiento como "Capital de la Cumbia Peruana" tras ser la cuna de agrupaciones musicales como Armonía 10, Agua Marina y Corazón Serrano. Adicionalmente, entre sus platos típicos se encuentran el ceviche, seco de chabelo, malarrabia y natilla. Estos son preparados con clásicos insumos locales como limón, algarrobo, cacao blanco y algodón pima.

