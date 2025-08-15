Aniversario de Piura 2025: revisa el cronograma completo de actividades del 15 al 17 de agosto
Revisa el cronograma completo para este fin de semana tras la celebración del aniversario por los 493 años de San Miguel de Piura.
El norte está de fiesta este fin de semana. Este 15 de agosto de 2025, se celebran los 493 años de fundación de Piura como San Miguel de Piura. Bajo ese marco, la región norteña ha preparado una serie de actividades culturales para el disfrute del público, con el objetivo de reafirmar su valor histórico y cultural.
Entre las principales actividades que se desarrollarán, se encuentran danzas típicas, festivales gastronómicos, ferias y más. A continuación, se detallará el cronograma de este fin de semana, del 15 al 17 de agosto.
Aniversario Piura 2025: cronograma de actividades del 15 al 17 de agosto
Este es el cronograma de actividades para el fin de semana en Piura debido a su aniversario este 2025:
Aniversario de Piura 2025. Foto: Difusión
Viernes 15 de agosto
- 8.00 horas: Misa y tedeum en la Basílica Catedral
- 9.30 horas: Sesión solemne en el Salón Miguel Grau
- 12.00 horas: Inauguración de la feria "Piura con Mucho Gusto" en la avenida Vice,
- Noche: Tributo sinfónico a Juan Gabriel y José José en el parque Miguel Cortés
- Noche: Espectáculo "Piura y el Perú festejan" en el parque Néstor Martos
Sábado 16 de agosto
- XII Concurso Nacional de Danzas y Estampas Folclóricas "El Tumi de Oro" en el coliseo Los Bolivarianos
- XXXIII Concurso Regional del Caballo Peruano de Paso en el fundo La Mariposa
- Feria "Piura crea y emprende" en el jirón Ayacucho
Domingo 17 de agosto
- XII Concurso Nacional de Danzas y Estampas Folclóricas "El Tumi de Oro" en el coliseo Los Bolivarianos
- XXXIII Concurso Regional del Caballo Peruano de Paso en el fundo La Mariposa
- Feria "Piura crea y emprende" en el jirón Ayacucho
- 18.00 horas: Inauguración del mural de la cumbia en el bypass de la avenida Sánchez Cerro
Piura: la región de la cumbia y variada gastronomía
La región de Piura, durante el 2023, recibió un homenaje y reconocimiento como "Capital de la Cumbia Peruana" tras ser la cuna de agrupaciones musicales como Armonía 10, Agua Marina y Corazón Serrano. Adicionalmente, entre sus platos típicos se encuentran el ceviche, seco de chabelo, malarrabia y natilla. Estos son preparados con clásicos insumos locales como limón, algarrobo, cacao blanco y algodón pima.
