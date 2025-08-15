EsSalud 2025: ¿Cómo afiliar a hijos mayores de 18 años con discapacidad al seguro de salud?

Es posible afiliar a un hijo mayor de edad. Foto: Composición LR

Es posible afiliar a un hijo mayor de edad. Foto: Composición LR

En 2025, EsSalud permite que los hijos mayores de 18 años accedan al seguro de salud siempre que presenten una condición que les impida trabajar. Esta disposición busca garantizar atención médica integral para las familias que cuentan con miembros en situación de discapacidad.

Para acceder al beneficio, es indispensable cumplir con la certificación establecida por EsSalud y presentar la documentación correspondiente según el régimen del asegurado. El objetivo es extender la cobertura a quienes requieren tratamientos continuos y rehabilitación.

¿Quiénes pueden afiliar a hijos mayores de edad en EsSalud?

Según la normativa vigente, los trabajadores asegurados podrán incorporar a sus hijos mayores de 18 años si acreditan una incapacidad total y permanente que les impida realizar actividades laborales. Esta condición debe ser certificada por EsSalud mediante un dictamen médico oficial.

Una vez aprobada la afiliación, los beneficiarios podrán acceder a consultas médicas, tratamientos especializados y programas de rehabilitación dentro del Seguro Regular, luego de cumplir tres meses de aporte.

Documentos necesarios para la afiliación en 2025

Para los asegurados del régimen regular (+Seguro), se debe presentar:

Formulario N°1010, completado y firmado por el titular del seguro, padre, madre o curador del hijo mayor incapacitado.

Copia del dictamen de incapacidad emitido por el Comité Médico de Evaluación y Calificación de la Red Asistencial de EsSalud.

Copia simple de la partida o acta de nacimiento del hijo mayor incapacitado.

Formato de declaración jurada que indique que se cuenta con el dictamen médico de incapacidad.

En el caso del seguro potestativo (+Salud), se solicita la partida de nacimiento y la declaración jurada que señale que el joven cuenta con el dictamen médico emitido por EsSalud.

¿Cómo ubicar el centro de atención en EsSalud?

Los asegurados pueden conocer el establecimiento donde serán atendidos ingresando a la plataforma ‘Dónde me atiendo’. Para usarla, se debe: