HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     
Trump y Putin, cara a cara, negocian la paz en Ucrania
Trump y Putin, cara a cara, negocian la paz en Ucrania      Trump y Putin, cara a cara, negocian la paz en Ucrania      Trump y Putin, cara a cara, negocian la paz en Ucrania     
Trump sobre reunión con Putin: no habrá beneficio para Rusia
Trump sobre reunión con Putin: no habrá beneficio para Rusia     Trump sobre reunión con Putin: no habrá beneficio para Rusia     Trump sobre reunión con Putin: no habrá beneficio para Rusia     
Mundo

Tragedia por fentanilo contaminado: autoridades argentinas confirman más de 100 fallecidos en el país

Un comunicado del gobierno argentino reveló que más de 100 personas habían fallecido desde mayo, tras el uso del fentanilo medicinal contaminado en 4 provincias del país, además de Buenos Aires.

El gobierno de Milei señaló a un laboratorio local como responsable por el fentanilo contaminado.
El gobierno de Milei señaló a un laboratorio local como responsable por el fentanilo contaminado. | Foto: Composición LR/ Swissinfo & Argentina.gob

El gobierno de Javier Milei elevó a 100 la cifra de muertos por fentanilo medicinal contaminado y señaló a un laboratorio local de ser el "responsable", al aumentar este jueves la polémica en Argentina por la lentitud de la respuesta a la crisis sanitaria.

Desde mayo se registraron denuncias ante la autoridad de medicamentos y alimentos ANMAT por muertes sospechosas tras el uso del fármaco en hospitales de cuatro provincias del país, además de la capital, Buenos Aires.

PUEDES VER: El triste testimonio del hermano de una las víctimas por fentanilo en Argentina: "Nos encubrieron información"

lr.pe

El gobierno argentino anuncia que el fentanilo contaminado causó la muerte de más de 100 personas

"Ariel Garcia Furfaro es dueño del laboratorio HLB Pharma Group S.A., fabricante del lote de fentanilo contaminado responsable de la muerte de más de 100 personas", escribió la vocería presidencial en un comunicado.

El texto añade que, tras una inspección del gobierno, la ANMAT inhabilitó el laboratorio y prohibió en febrero "su actividad productiva, tres meses antes de que ocurriera la primera muerte por fentanilo contaminado".

El parte de víctimas es difundido a pocos días de las legislativas del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, la más poblada y rica del país.

Javier Milei acusa al kirchnerismo de encubrir al laboratorio de fentanilo

Estos comicios se consideran una antesala a las elecciones legislativas de medio mandato de octubre, en las que el presidente Javier Milei medirá su popularidad a nivel nacional tras dos años de un duro ajuste fiscal.

En un acto de campaña en La Plata (50 Km al sur de Buenos Aires), Milei acusó a los seguidores de su némesis, la expresidenta Cristina Kirchner, de encubrir al dueño del laboratorio.

El líder ultraliberal subió al escenario cantando rock, como solía hacer en la campaña de 2023 que lo llevó a la presidencia, ante unas 5.000 personas que coreaban su apodo, 'Peluca'.

Allí, el presidente afirmó que la oposición que actualmente gobierna la provincia suele "salirse con la suya de cualquier barbaridad", y agregó: "Tomemos por ejemplo el encubrimiento atroz de Ariel Furfaro, un eterno socio kirchnerista, por la causa del fentanilo".

PUEDES VER: ¿Qué es el fentanilo y por qué es la razón a más de 90 muertes en Argentina?

lr.pe

HLB Pharma Group acusa a políticos de "oportunistas"

El estadio Atenas, donde tenía lugar el evento de Milei, está a unas 20 cuadras del Hospital Italiano de La Plata, uno de los centros de salud apuntados por el fentanilo contaminado y donde familiares de las víctimas protestaron hace dos semanas.

Los manifestantes llevaban fotos de sus allegados, que recibieron las dosis entre marzo y mayo.

"El fentanilo le provocó la muerte en días", dijo a la AFP Alejandro Ayala, hermano de Leonel, que falleció a sus 32 años.

Las muertes se registraron en hospitales de la provincia de Buenos Aires y la ciudad homónima, y de las provincias de Santa Fe (centro), Formosa (noreste) y Córdoba (centro), dijo el juez que investiga la causa, Ernesto Kreplak, al diario La Nación el miércoles.

HLB Pharma Group indicó en un comunicado que está "a disposición de la justicia" y acusó "el oportunismo" de sectores políticos y económicos al "emprender un escarnio mediático" contra la empresa.

PUEDES VER: Milei declaró en la Justicia que el retuit contra un niño autista no fue un acto oficial, sino "libertad de expresión"

lr.pe

También aseguró que "una contaminación como la que han publicado algunos medios -con una o aún más de una bacteria multirresistente propia de un ámbito hospitalario en un mismo lote- sencillamente no es posible en el entorno de un laboratorio".

Según informó el peritaje el mes pasado, autoridades del Hospital Italiano confirmaron la presencia de bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii en las ampollas del opioide.

El fentanilo: una droga potente

El fentanilo es entre 50 y 100 veces más potente que la morfina, según datos de la Organización Mundial de la Salud.

En Estados Unidos causa estragos: se estima que más de 80.000 personas murieron por sobredosis en ese país en 2024, de las cuales 48.422 fueron por fentanilo.

Notas relacionadas
El triste testimonio del hermano de una las víctimas por fentanilo en Argentina: "Nos encubrieron información"

El triste testimonio del hermano de una las víctimas por fentanilo en Argentina: "Nos encubrieron información"

LEER MÁS
¿Qué es el fentanilo y por qué es la razón a más de 90 muertes en Argentina?

¿Qué es el fentanilo y por qué es la razón a más de 90 muertes en Argentina?

LEER MÁS
Científicos de Argentina desarrollan un estudio para detectar maltrato infantil mediante el análisis de ADN de la saliva

Científicos de Argentina desarrollan un estudio para detectar maltrato infantil mediante el análisis de ADN de la saliva

LEER MÁS
¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Bolivia 2025? fecha y datos oficiales del TSE

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Bolivia 2025? fecha y datos oficiales del TSE

LEER MÁS
Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Asesinan a Influencer de TikTok cuando transmitía en vivo desde su casa en Ecuador: "No quiero sufrir"

Asesinan a Influencer de TikTok cuando transmitía en vivo desde su casa en Ecuador: "No quiero sufrir"

LEER MÁS
Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump dará la bienvenida a Putin abordo del Air Force One en Alaska

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump dará la bienvenida a Putin abordo del Air Force One en Alaska

LEER MÁS
Venezolana sufrió grave accidente por un conductor ebrio, no logró trasplante de cara y terminó convirtiéndose un símbolo en EEUU

Venezolana sufrió grave accidente por un conductor ebrio, no logró trasplante de cara y terminó convirtiéndose un símbolo en EEUU

LEER MÁS
Turista española en China se vuelve viral en redes sociales tras rescatar a un niño de un río: "No pensé, solo salté"

Turista española en China se vuelve viral en redes sociales tras rescatar a un niño de un río: "No pensé, solo salté"

LEER MÁS
Régimen de Maduro tras embargo de EE. UU. por bienes valorados en US$ 700 millones: “Es un cuento digno de una mala serie”

Régimen de Maduro tras embargo de EE. UU. por bienes valorados en US$ 700 millones: “Es un cuento digno de una mala serie”

LEER MÁS
Estas son las claves para entender el conflicto entre Colombia y Perú por la isla Santa Rosa, según expertos

Estas son las claves para entender el conflicto entre Colombia y Perú por la isla Santa Rosa, según expertos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Madre confiesa que no pudo dormir para acompañar a su hijo al examen de admisión UNI: “Me he levantado a las 2:00 a.m”

Federación de Rusia deja firme exigencia a la selección peruana tras confirmar inesperado amistoso: "No vengan con jóvenes"

Familia de delincuente abatido en Trujillo exige "respeto por el dolor", pero vecinos se indignan: "Ya estamos hartos"

Mundo

Turista española en China se vuelve viral en redes sociales tras rescatar a un niño de un río: "No pensé, solo salté"

El virus que podría tener graves consecuencias para las mujeres embarazadas: se reportaron varios casos en América Latina

¿Cómo saber dónde votar en las elecciones Bolivia 2025? verifica tu mesa de votación en "Yo Participo"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte desobedece a la Corte IDH y promulga Ley de Amnistía que beneficia a policías y militares que violaron los DD. HH.

Al mismo estilo de los años 90: Carlincatura retrata cómo opera el Gobierno de Boluarte en la toma de decisiones

Santa Rosa: Congreso declara persona non grata a precandidato colombiano que colocó bandera en la Isla Chinería

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota