Fuerte explosión se registra en Av. Perú en Trujillo: se trataría de un ataque de banda criminal

Una fuerte explosión se registró en la cuadra 8 de la Av. Perú en Trujillo, región La Libertad, la cual afectó a una vivienda y dejó el saldo de tres heridos. El hecho se trataría de un atentado con dinamita por parte de la banda criminal 'Los Pepes'.

El siniestro, ocurrido aproximadamente a las 10:10 p. m. del jueves 14, provocó la interrupción del servicio eléctrico en la zona y la movilización de la Policía Nacional, Defensa Civil, Seguridad Ciudadana, entre otros organismos de Trujillo. Los heridos fueron trasladados al Hospital Lazarte para recibir atención médica. La Policía Nacional se encuentra en el lugar de los hechos realizando las diligencias y un operativo para dar con los responsables de lo que sería un ataque predeterminado.

Se trataría de atentado de banda criminal

Este hecho se trataría de un ataque con dinamita a cargo de la banda denominada 'Los Pepes'. A través de un video difundido, la organización se habría atribuido la responsabilidad. En las imágenes, se oye a uno de los que sería un integrante, amedrentar contra los residente de la Av. Perú bajo amenazas. Sin embargo, aún se investiga.

Por el momento, la Policía ya ha iniciado un operativo para capturar a los responsables del acto criminal e investigan el móvil detrás.

