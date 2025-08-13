Conductor sorprende a ciudadanos en Trujillo al llevar enorme carga en pequeño Volkswagen
El pequeño auto rojo transporta un gran número de productos en su techo, los que sobrepasaban su tamaño. La escena generó una ola de reacciones entre los usuarios de Tiktok.
Mediante TikTok se compartieron unas imágenes que dejaron sorprendidos a los usuarios de la popular red social. Esto debido a que un pequeño auto de la marca Volkswagen transitaba por las calles de Trujillo con una enorme carga de materiales, cuyo tamaño sobrepasaba las medidas del popular ‘Vocho’.
El usuario kenyicrespin publicó un video, donde se logró visualizar un auto de color rojo que transportaba tubos, mallas de fierro, varios fardos de plástico, entre otros productos en el techo de la unidad.
Escena de TikTok generó una ola de comentarios
Todo hubiera parecido una carrera más del día, a no ser por la enorme carga que estaba encima del carro, lo que generó una ola de comentarios, entre los que sobresalían que se pudo generar un accidente en plena carretera.
“Tengo que llevar 100 sacos de papa a Lima. ¿Cuánto la carrera?”, “Y sin frenos, para darle emoción”, “Esos fueron creados para tiempo de guerra”, “¿Es auto o camión?”, “Los vochos tienen diseño de tanques, confirmado”, “Esos Volkswagen son fierrazos, para los tápers que sacan hoy en día”, “Se ve que carga más que un Toyota”, escribieron los usuarios en la curiosa publicación de TikTok.
¿Cuál es el origen de los autos Volkswagen?
El origen de Volkswagen se remonta a la Alemania de la década de 1930, cuando surgió la idea de crear un "automóvil del pueblo" asequible para las masas. Ferdinand Porsche fue el encargado de desarrollar el proyecto, que eventualmente llevó a la creación del Volkswagen Beetle (escarabajo). La fábrica de Volkswagen se construyó en Wolfsburgo y la producción en serie comenzó en 1939.