César Acuña: Gobierno Regional de La Libertad otorgó más de S/300 millones en contratos a joven sin experiencia

¿Corrupción al norte del país? Un reportaje del dominical Panorama ha revelado que Lucero Nicole Coca Condori, una joven de apenas 23 años y sin experiencia comprobada en el rubro de la construcción, ha obtenido millonarios contratos con el Gobierno Regional de La Libertad, presidido por César Acuña Peralta. La empresa que representa, LC y EC Constructora, se adjudicó dos obras públicas por más de 300 millones de soles, a pesar de haber sido constituida recién en 2023 y sin historial técnico relevante.

El equipo periodístico de Panorama intentó ubicar a Coca Condori en la dirección registrada en su ficha del Reniec, en el distrito chalaco de “Mi Perú”. Sin embargo, el intento de entrevista terminó en una agresión física al periodista Brian Matías por parte de un sujeto que más adelante se confirmó como Juan Carlos Coca Rojas, padre de la joven. En reiteradas oportunidades, el hombre negó conocerla, a pesar de que él figura como su progenitor y se identificó oficialmente como tal en documentos.

De hecho, el padre de la empresaria se reunió oficialmente con César Acuña en marzo de este año, según consta en registros públicos expuestos por el dominical. Meses después de ese encuentro, la empresa de su hija logró adjudicarse contratos para el “Mejoramiento y ampliación del Corredor Vial Norte” por S/121 millones, y para la “Obra de mejoramiento y ampliación de los servicios del Hospital de Virú” por S/194 millones.

En su perfil de LinkedIn —previo a la emisión del reportaje— Lucero Coca se presentaba únicamente como estudiante de Derecho y asistente legal en una notaría. Tras el intento de contacto por parte de Panorama, modificó su perfil para figurar como gerente de proyectos en el sector construcción. La notaría en la que dijo trabajar, sin embargo, negó que formara parte de su personal desde hace al menos dos años.

PUEDES VER: Dina Boluarte registra baja aprobación a menos de 24 horas de su mensaje a la Nación por Fiestas Patrias

Gobierno Regional de La Libertad minimiza denuncia en contra de gestión de César Acuña

Desde el Gobierno Regional de La Libertad, el gerente de infraestructura, Jorge Luis Bringas, minimizó los cuestionamientos y aseguró que en los procesos de selección “no se evalúa quién está detrás de las empresas”, aunque reconoció que no se investiga el historial de los representantes legales.

"Yo no manejo la agenda del gobernador, pero sí podría decirle que, conociéndolo, es bien difícil que se esté reuniendo por esos intereses. (...) No me genera ruido, porque tenemos un líder de nivel nacional y hay mucha gente que quiere reunirse con él. Con decirle que los días miércoles y jueves el gobernador atiende hasta las dos o tres de la mañana a las personas que se anotan; ingresan uno por uno", respondió ante Panorama.

Consultado por el reportaje, Eduardo Herrera, director de la Defensoría Nacional Anticorrupción, expresó su preocupación: "Una jovencita de esa edad realmente tendría que ser un genio del derecho y de la actividad empresarial para obtener una ganancia así en su primera incursión. ¿Cómo le explicamos a los vecinos de la región La Libertad que sus 300 millones destinados a infraestructura están en manos de una persona que acaba de terminar la carrera? No tiene sentido."

A través de un mensaje por WhatsApp, la joven empresaria respondió al medio señalando que estaba siendo asesorada por abogados, pero no aceptó una entrevista grabada. Tampoco explicó cómo fue posible que una empresa con tan poco tiempo de constituida accediera a contrataciones de gran envergadura.