Economía

Estos son los megaproyectos que se ejecutarán en el Perú: tienen millonaria inversión y mejorarán la conectividad a nivel nacional

Perú avanza con grandes megaproyectos que superan los 44.400 millones de dólares en inversiones. Obras como el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez y el Megapuerto de Chancay transformarán el transporte y la economía.

Perú tendrá grandes megaproyectos que superan los 44.400 millones de dólares en inversiones
Perú tendrá grandes megaproyectos que superan los 44.400 millones de dólares en inversiones | Foto: Composición LR/Andina.

El Perú está próximo a tener megaproyectos que tienen inversiones cuyo monto ascienden a más de 44.400 millones de dólares. El nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, la nueva línea 2 del Metro de Lima y el Megapuerto de Chancay son ejemplos claros que mejorarán el transporte nacional y el flujo económico.

En esa línea, existen próximos proyectos que se ejecutarán a nivel nacional y buscan el beneficio de millones de peruanos. Destacan modernas infraestructuras y modernizaciones a los actuales proyectos en beneficio de la población.

Próximos proyectos que se ejecutarán en el Perú

  • Línea 3 y 4 del Metro de Lima y Callao: los proyectos buscan mejorar el transporte en Lima y Callao. Superan la inversión de 10.000 millones de dólares.
  • Nueva Carretera Central: el proyecto recorrerá las provincias Lima y Huarochirí, de la región Lima, y Yauli de la región Junín. Se invertirá 24.000 millones de soles.
  • Ferrocarril Lima - Ica: con inversión de 6.500 millones de dólares, el proyecto ferroviario abarcará 280 kilómetros, según lo preció el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
  • Proyecto Especial Chavimochic: ubicado en La Libertad, es un sistema de irrigación que se extenderá en la costa norte y busca el desarrollo agrícola.
  • Modernización del ferrocarril Huancayo - Huancavelica: es el proyecto que beneficiará a 1.2 millones de peruanos. El MTC, a través de Proinversión adjudicó la obra al consorcio Concesionaria Ferroviaria del Centro por 30 años.

Nuevos ferrocarriles en el Perú

  • Ferrocarril Chancay - Pucallpa: El MTC anunció en 2024, el Plan de Desarrollo Ferroviario, donde se incluye un estudio para la viabilidad de una posible construcción del ferrocarril que pueda conectar Pucallpa con el actual megapuerto de Chancay.
  • Ferrocarril Lima - Barraca: en febrero de 2025, se entró la Buena Pro al Consorcio Ferrocarril del Norte, que desarrollará el estudio de preinversión de lo que será el próximo Ferrocarril Lima – Barranca.  
