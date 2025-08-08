Estos son los megaproyectos que se ejecutarán en el Perú: tienen millonaria inversión y mejorarán la conectividad a nivel nacional

Perú tendrá grandes megaproyectos que superan los 44.400 millones de dólares en inversiones | Foto: Composición LR/Andina.

El Perú está próximo a tener megaproyectos que tienen inversiones cuyo monto ascienden a más de 44.400 millones de dólares. El nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, la nueva línea 2 del Metro de Lima y el Megapuerto de Chancay son ejemplos claros que mejorarán el transporte nacional y el flujo económico.

En esa línea, existen próximos proyectos que se ejecutarán a nivel nacional y buscan el beneficio de millones de peruanos. Destacan modernas infraestructuras y modernizaciones a los actuales proyectos en beneficio de la población.

Próximos proyectos que se ejecutarán en el Perú

Línea 3 y 4 del Metro de Lima y Callao: los proyectos buscan mejorar el transporte en Lima y Callao. Superan la inversión de 10.000 millones de dólares.

Nueva Carretera Central: el proyecto recorrerá las provincias Lima y Huarochirí, de la región Lima, y Yauli de la región Junín. Se invertirá 24.000 millones de soles.

Ferrocarril Lima - Ica: con inversión de 6.500 millones de dólares, el proyecto ferroviario abarcará 280 kilómetros, según lo preció el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Proyecto Especial Chavimochic: ubicado en La Libertad, es un sistema de irrigación que se extenderá en la costa norte y busca el desarrollo agrícola.

Modernización del ferrocarril Huancayo - Huancavelica: es el proyecto que beneficiará a 1.2 millones de peruanos. El MTC, a través de Proinversión adjudicó la obra al consorcio Concesionaria Ferroviaria del Centro por 30 años.

Nuevos ferrocarriles en el Perú