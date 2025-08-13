HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Instalan equipo para implementación del Sistema de Justicia Especializado en Piura

Se instaló el equipo de actos preparatorios para la implementación del Sistema Nacional Especializado de Justicia de Piura– SNEJ 

Se acordó un plan de capacitación para operadores de justicia, asegurando una atención rápida y efectiva. Fuente: Difusión.
Se acordó un plan de capacitación para operadores de justicia, asegurando una atención rápida y efectiva. Fuente: Difusión.

Hoy en la sala de acuerdos de la Corte Superior de Justicia de Piura se llevó a cabo la instalación del equipo de actos preparatorios para la implementación del Sistema Nacional Especializado de Justicia de Piura– SNEJ, que tiene por finalidad proteger y sancionar la violencia contra las mujeres y miembros del grupo familiar.

El equipo de actos preparatorios del SNEJ de Piura está conformado por el presidente de la Corte Superior de Justicia, David Fernando Correa Castro; la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores, Faviola Campos Hidalgo; el director de la Defensa Pública, Pierr Adrianzén Román; el jefe de la Región Policial, general PNP Manuel Farías Zapara; y el coordinador territorial del Programa Nacional Aurora del MIMP, Carlos Arcaya Mogollón.

En la primera sesión de trabajo de este equipo, se acordó garantizar la continuidad de la capacitación de aquellos operadores de justicia que intervienen en la protección y sanción de este tipo de violencia, tal y como se realizó anteriormente con agentes policiales, jueces de paz y personal de salud.

Estas actividades formarán parte del Plan de Trabajo para el año 2025-2026, ello frente a la próxima implementación del SNEJ en Piura, el cual permitirá brindar una atención rápida y efectiva a las víctimas, garantizando su integridad y acceso a la justicia, con un enfoque de género e interseccionalidad.

