Judicialidad

Jueza penal de Los Órganos ordena traslado de ciudadano ecuatoriano para ser extraditado

Ponce Gómez, detenido en Máncora el 30 de enero, fue recluido en Piura antes de su traslado a Lima para formalizar su extradición.

El 15 de agosto, será entregado a autoridades ecuatorianas en el aeropuerto "Jorge Chávez". Fuente: Difusión.
El 15 de agosto, será entregado a autoridades ecuatorianas en el aeropuerto "Jorge Chávez". Fuente: Difusión.

La Jueza de Paz Letrado con funciones de Investigación Preparatoria de Los Órganos de la Corte Superior de Justicia de Sullana Karla Jannet Ato Lizama ordenó el traslado con fines de extradición al ciudadano ecuatoriano César Narciso Ponce Gómez, a su país natal, el cual se encontraba recluido en el penal de Piura, tras ser detenido en Máncora el 30 de enero, por pesar sobre él una orden de captura internacional en Ecuador por presunto delito de violación sexual.

En audiencia la magistrada ordenó la excarcelación de Ponce Gómez que deberá ser entregado a los funcionarios de la Oficina Central Nacional de Interpol - Lima este viernes 15 de agosto y trasladado al establecimiento penitenciario de Ancón II en Lima, en forma transitoria a efectos de viabilizar los trámites de extradición, debiendo comunicarse a este órgano jurisdiccional su cumplimiento.

Ese mismo día los policías de la Interpol en Lima continuando con este procedimiento especial entregarán físicamente al detenido a agentes de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional de Extradiciones de la Fiscalía de la Nación de Ecuador en el aeropuerto internacional “Jorge Chávez” para ser llevado a su país y ser procesado por presunto delito contra la libertad sexual.

Cabe recordar que el ciudadano ecuatoriano se encontraba prófugo y se encontraba laborando en un restaurante de la ciudad de Máncora, utilizando una identidad falsa y con un cambio de apariencia para evadir la justicia y fue detenido en un trabajo conjunto por las fuerzas policiales de ambos países. El 2 de febrero la jueza Karla Ato ordenó nueve meses de coerción personal con fines de extradición.

