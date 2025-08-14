Alerta naranja por fuertes vientos este fin de semana: ráfagas de hasta 50 km/h en 11 regiones, según Senamhi
Senamhi emitió alerta por fuertes vientos que afectarán varias regiones del país del 16 al 18 de agosto, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 50 km/h, especialmente en la sierra norte y sur.
Durante el invierno, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta naranja por fuertes vientos que impactarán varias regiones del país. Este fenómeno es consecuencia de las bajas temperaturas y cambios estacionales propios de la temporada, que incrementan la velocidad del viento de moderada a fuerte entre el sábado 16 y el lunes 18 de agosto.
Se prevé que las ráfagas puedan alcanzar hasta 50 km/h, por lo que el Senamhi recomienda asegurar objetos que puedan ser desplazados, evitar actividades al aire libre en zonas expuestas y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales para prevenir riesgos durante esta etapa del invierno.
Alerta naranja por fuertes vientos: regiones más afectadas según Senamhi
La alerta meteorológica por fuertes vientos tendrá una vigencia de 71 horas, según informó el Senamhi. Las regiones más afectadas se encuentran en la sierra norte y sur del país, e incluyen:
- Apurímac
- Arequipa
- Ayacucho
- Cajamarca
- Cusco
- Huancavelica
- Lambayeque
- Moquegua
- Piura
- Puno
- Tacna
Pronóstico de vientos fuertes en la sierra norte y sur del Perú
Para el sábado 16 de agosto, se esperan vientos de hasta 32 km/h en la sierra norte y superiores a 30 km/h en la sierra sur. El domingo 17, las ráfagas alcanzarán los 32 km/h en la sierra norte y superarán los 38 km/h en la sierra sur. El lunes 18, se mantendrán vientos similares: 32 km/h en la sierra norte y más de 38 km/h en la sierra sur, según el Senamhi.
Senamhi recomienda a la población asegurar techos, letreros y objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento; evitar actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas o con árboles y cables eléctricos; conducir con precaución en carreteras y vías afectadas por ráfagas; y mantenerse informado a través de medios oficiales sobre la evolución del fenómeno.
