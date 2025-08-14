Durante el invierno, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta naranja por fuertes vientos que impactarán varias regiones del país. Este fenómeno es consecuencia de las bajas temperaturas y cambios estacionales propios de la temporada, que incrementan la velocidad del viento de moderada a fuerte entre el sábado 16 y el lunes 18 de agosto.

Se prevé que las ráfagas puedan alcanzar hasta 50 km/h, por lo que el Senamhi recomienda asegurar objetos que puedan ser desplazados, evitar actividades al aire libre en zonas expuestas y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales para prevenir riesgos durante esta etapa del invierno.

Alerta naranja por fuertes vientos: regiones más afectadas según Senamhi

La alerta meteorológica por fuertes vientos tendrá una vigencia de 71 horas, según informó el Senamhi. Las regiones más afectadas se encuentran en la sierra norte y sur del país, e incluyen:

Apurímac

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Cusco

Huancavelica

Lambayeque

Moquegua

Piura

Puno

Tacna

Pronóstico de vientos fuertes en la sierra norte y sur del Perú

Para el sábado 16 de agosto, se esperan vientos de hasta 32 km/h en la sierra norte y superiores a 30 km/h en la sierra sur. El domingo 17, las ráfagas alcanzarán los 32 km/h en la sierra norte y superarán los 38 km/h en la sierra sur. El lunes 18, se mantendrán vientos similares: 32 km/h en la sierra norte y más de 38 km/h en la sierra sur, según el Senamhi.

Senamhi recomienda a la población asegurar techos, letreros y objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento; evitar actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas o con árboles y cables eléctricos; conducir con precaución en carreteras y vías afectadas por ráfagas; y mantenerse informado a través de medios oficiales sobre la evolución del fenómeno.

