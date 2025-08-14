Clima en Ucayali, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 14 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ucayali hoy, jueves, 14 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”
- Resultados de La Tinka HOY miércoles 13 de agosto: conoce los últimos números ganadores, el pozo millonario y más
Clima en Ucayali, vía Senamhi HOY, 14 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
AGUAYTIA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
30ºC
21ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día ; lluvia frecuente y chubascos.
viernes, 15 de agosto
28ºC
21ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día ; lluvia frecuente y chubascos.
ATALAYA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
30ºC
17ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia frecuente y chubascos.
viernes, 15 de agosto
30ºC
17ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia frecuente.
CURIMANÁ - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia moderada y chubascos.
viernes, 15 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia moderada y chubascos.
PUCALLPA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
30ºC
21ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día ; lluvia moderada y chubascos al atardecer.
viernes, 15 de agosto
28ºC
21ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia moderada y chubascos.
PUERTO ESPERANZA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
30ºC
17ºC
Cielo nublado parcial a cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia.
viernes, 15 de agosto
30ºC
17ºC
Cielo nublado parcial a cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia.
SAN ALEJANDRO - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
30ºC
19ºC
Cielo nublado a cielo nublado parcial durante el día ; lluvia.
viernes, 15 de agosto
28ºC
19ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia.