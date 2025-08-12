HOYSuscripcion LR Focus

Patricia Benavides no va al JNE: fiscal de la Nación definirá su ubicación
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto
Sociedad

Fenómeno atmosférico se presentará esta semana en la costa de Lima: estos serán los distritos más afectados, según Senamhi

Autoridad meteorológica advierte sobre un fenómeno que genera aumento de humedad y condiciones variables en el clima de Lima. Conoce los distritos que se verán afectados y cuanto durará.

senmahi advierte fenomeno atmosferico en el litoral
senmahi advierte fenomeno atmosferico en el litoral | Composición LR | Andina/Senamhi

Este martes, el Senamhi advirtió a la ciudadanía de un fenómeno atmosférico presente en las costas de la capital, se trata de un vórtice costero de niveles bajos; es decir, un encuentro ciclónico de los vientos del sur y norte que se extiende en el litoral a una altura aproximada de entre 600 y 900 metros sobre el nivel del mar. Según Senamhi, este fenómeno suele ubicarse frente a la costa central del país, entre Lima e Ica. Este martes, se reportó en la zona sur de Lima, en San Vicente de Cañete.

"Esto permite más que todo a la concentración de humedad, especialmente hacia la parte de los distritos ubicados al sur y también una parte del centro de la capital", afirmaron desde la institución. Agregaron que, si bien estos vórtices tienden a formarse en temporada de invierno, pueden presentarse todo el año, con "bastante concentración de humedad y en favorecimiento de niebla, neblina y lloviznas, en algunos casos, dependiendo de su formación, configuración y extensión, intensas". En este caso, solo se percibieron ligeras.

PUEDES VER: Días soleados vuelven a Lima en los próximos días: en estos distritos aumentará la sensación térmica, según Senamhi

Senamhi advierte fenómeno atmosférico con lloviznas en estos distritos

"Si bien, de por sí, los distritos cercanos al mar ya presentan humedad, esta acumulación de vientos incrementa la humedad en la parte del sur, justamente en esta temporada, hacia la parte de las lomas, como en Villa María del Triunfo, donde se tiene bastante concentración de humedad", indicaron. Sin embargo, también advirtió que este fenómeno no es exclusivo de la zona sur, sino que puede presentarse de manera generalizada.

"Puede presentarse también lluvia y neblina un poco menos intensa hacia la parte de los distritos alejados del mar, como por ejemplo Lima Este, en zonas como La Molina, Ate, Santa Anita y San Juan de Lurigancho. Asimismo, por el norte, con Carabayllo y Puente Piedra. Sin embargo, se notaría más en los distritos cercanos al mar, como Chorrillos, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, San Borja, San Isidro, Miraflores y Barranco; en el centro, como Jesús María, y en el Callao", aclararon desde Senamhi.

PUEDES VER: Clima en Ucayali, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 12 de agosto

¿En qué horarios y cuánto durará este fenómeno?

Afirmaron que, el día de hoy, Lima llegó a niveles de humedad el 95% debido a la presencia de este vórtice, y que se espera su presencia el resto de la semana y en horas de la mañana: "Es muy probable que se pueda formar el día de mañana, ya que tendremos esta incursión de vientos, que, por el momento, están siendo débiles. Asimismo, también podría verse este fenómeno el día jueves".

Finalmente, apuntaron que, a pesar de la lluvia, la presencia de sol acompañará a la ciudad llegando el mediodía. "No descartamos que se puedan presentar esta lloviznas y neblina. Pero para el mediodía y horas de la tarde es muy probable que también tengamos presencia de brillo solar", concluyeron.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

