Clima en Tacna, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 14 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Tacna hoy, jueves, 14 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ALTO PERÚ - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
14ºC
-10ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde ; heladas.
viernes, 15 de agosto
13ºC
-11ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
CANDARAVE - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
17ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 15 de agosto
17ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
CHILUYO - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
16ºC
-16ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde ; heladas.
viernes, 15 de agosto
15ºC
-16ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
ILABAYA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
27ºC
14ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 15 de agosto
27ºC
14ºC
Cielo despejado durante el día.
ITE - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
20ºC
14ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
viernes, 15 de agosto
20ºC
15ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
LA YARADA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
21ºC
14ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
viernes, 15 de agosto
20ºC
14ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
LOCUMBA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
22ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 15 de agosto
23ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día.
PACHIA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
25ºC
12ºC
Cielo despejado durante el día ; incremento de temperatura diurna.
viernes, 15 de agosto
26ºC
12ºC
Cielo despejado durante el día.
PALCA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 15 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día.
SAMA GRANDE - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
21ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 15 de agosto
22ºC
11ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día.
TACNA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
20ºC
10ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día.
viernes, 15 de agosto
21ºC
11ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día.
TARATA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
22ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 15 de agosto
22ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.
VILACOTA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
11ºC
-11ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde ; heladas.
viernes, 15 de agosto
10ºC
-12ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.