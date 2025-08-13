Un lamentable accidente de tránsito ocurrió en San Juan de Lurigancho. Un escolar fue atropellado por un vehículo que circulaba a gran velocidad en la avenida Lloque Yupanqui, en la cooperativa Canto Grande, mientras intentaba cruzar la vía junto a tres compañeros. Lamentablemente, el suceso quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona y ha generado gran indignación entre los vecinos, quienes advierten que los accidentes se han vuelto frecuentes en el lugar.

Testigos señalaron que el vehículo pasaba a excesiva velocidad y no logró frenar a tiempo, impactando al menor de primaria y arrastrándolo por varios metros. Según las imágenes, el menor cruzó la calle sin mirar a ambos lados. Los vecinos acudieron de inmediato para auxiliarlo; sin embargo, hasta el momento su estado de salud es reservado.

Escolar atropellado en SJL: vecinos denuncian inseguridad

Según la información preliminar de uno de los vecinos, el menor se encontraría internado en el Hospital del Niño con lesiones en la cabeza. El escolar salía de su colegio, Francisco Bolognesi, ubicado a unas cuatro cuadras del lugar del accidente, y los residentes denuncian la inseguridad vial en la avenida.

Los vecinos señalan que este tipo de incidentes son frecuentes en la zona debido a la ausencia de rompemuelles y señalizaciones tanto para vehículos como para peatones. “Desde que el alcalde cerró el paradero 10 de Canto Grande, todo el tránsito se ha desviado por aquí. Teníamos un rompemuelle, pero se deterioró por el paso de los autos. Aquí hay dos colegios y los niños cruzan todos los días”, comentaron a Latina.

Ante estos cambios, los ciudadanos decidieron construir un rompemuelle para reducir la velocidad de los vehículos, financiándolo con recursos propios. Sin embargo, con el paso de los años y el constante tránsito, el rompemuelle se ha deteriorado, dejando fierros expuestos por donde pasó el vehículo que embistió al escolar.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real