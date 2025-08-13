HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     
Sociedad

Escolar es atropellado cuando salía de su colegio en San Juan de Lurigancho: cámaras grabaron accidente

El menor, que intentaba cruzar la avenida Lloque Yupanqui junto a tres compañeros, sufrió heridas graves tras el accidente de tránsito. Los vecinos advierten falta de rompemuelles y señalización en la zona.

Vecinos de Canto Grande en San Juan de Lurigancho exigen medidas tras accidente de tránsito
Vecinos de Canto Grande en San Juan de Lurigancho exigen medidas tras accidente de tránsito | Composición LR | Captura Latina

Un lamentable accidente de tránsito ocurrió en San Juan de Lurigancho. Un escolar fue atropellado por un vehículo que circulaba a gran velocidad en la avenida Lloque Yupanqui, en la cooperativa Canto Grande, mientras intentaba cruzar la vía junto a tres compañeros. Lamentablemente, el suceso quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona y ha generado gran indignación entre los vecinos, quienes advierten que los accidentes se han vuelto frecuentes en el lugar.

Testigos señalaron que el vehículo pasaba a excesiva velocidad y no logró frenar a tiempo, impactando al menor de primaria y arrastrándolo por varios metros. Según las imágenes, el menor cruzó la calle sin mirar a ambos lados. Los vecinos acudieron de inmediato para auxiliarlo; sin embargo, hasta el momento su estado de salud es reservado.

PUEDES VER: Asesinan a censista de INEI dentro de su vivienda en Tarapoto: un menor entre los sospechosos

lr.pe

Escolar atropellado en SJL: vecinos denuncian inseguridad

Según la información preliminar de uno de los vecinos, el menor se encontraría internado en el Hospital del Niño con lesiones en la cabeza. El escolar salía de su colegio, Francisco Bolognesi, ubicado a unas cuatro cuadras del lugar del accidente, y los residentes denuncian la inseguridad vial en la avenida.

Los vecinos señalan que este tipo de incidentes son frecuentes en la zona debido a la ausencia de rompemuelles y señalizaciones tanto para vehículos como para peatones. “Desde que el alcalde cerró el paradero 10 de Canto Grande, todo el tránsito se ha desviado por aquí. Teníamos un rompemuelle, pero se deterioró por el paso de los autos. Aquí hay dos colegios y los niños cruzan todos los días”, comentaron a Latina.

PUEDES VER: Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

lr.pe

Ante estos cambios, los ciudadanos decidieron construir un rompemuelle para reducir la velocidad de los vehículos, financiándolo con recursos propios. Sin embargo, con el paso de los años y el constante tránsito, el rompemuelle se ha deteriorado, dejando fierros expuestos por donde pasó el vehículo que embistió al escolar.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real

Notas relacionadas
Un muerto tras enfrentamiento a balazos y pedradas de presuntos barristas de Alianza y la "U" en SJL

Un muerto tras enfrentamiento a balazos y pedradas de presuntos barristas de Alianza y la "U" en SJL

LEER MÁS
El árido terreno sobre una ciudadela de San Juan de Lurigancho que será el nuevo 'pulmón verde' de Lima Este

El árido terreno sobre una ciudadela de San Juan de Lurigancho que será el nuevo 'pulmón verde' de Lima Este

LEER MÁS
Fiscalía inicia investigación contra sereno por muerte de adulta mayor tras ser atropellada en SJL

Fiscalía inicia investigación contra sereno por muerte de adulta mayor tras ser atropellada en SJL

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Asesinan a censista de INEI dentro de su vivienda en Tarapoto: un menor entre los sospechosos

Asesinan a censista de INEI dentro de su vivienda en Tarapoto: un menor entre los sospechosos

LEER MÁS
Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

LEER MÁS
Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

LEER MÁS
Adulta mayor de 78 años sufre abuso sexual en Apurímac por parte de un familiar: agresor huyó a Lima

Adulta mayor de 78 años sufre abuso sexual en Apurímac por parte de un familiar: agresor huyó a Lima

LEER MÁS
Vía Expresa Sur de RLA generaría tráfico vehicular y separación de calles en Surco, según arquitecto: "Será una nueva avenida Abancay"

Vía Expresa Sur de RLA generaría tráfico vehicular y separación de calles en Surco, según arquitecto: "Será una nueva avenida Abancay"

LEER MÁS
Policías de Arequipa fingen ser censistas para capturar a menor acusado de abuso sexual de niña: víctima murió

Policías de Arequipa fingen ser censistas para capturar a menor acusado de abuso sexual de niña: víctima murió

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: empatan sin goles en el estadio George Capwell

Reparto de 'Merlina' 2: actores que regresan y nuevos antagonistas de la serie

Conductores invaden vía del Metropolitano por falta de sanciones efectivas: "La multa es solo S/72"

Sociedad

Conductores invaden vía del Metropolitano por falta de sanciones efectivas: "La multa es solo S/72"

¿Qué necesitas para el Examen de Admisión UNI 2025-2? Documentos obligatorios y objetos prohibidos

Roban más de 25.000 soles en joyas de oro de puesto de mercado Central de Chiclayo: ladrones amarraron a vigilantes

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota