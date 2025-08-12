HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Fiscalía inicia investigación contra sereno por muerte de adulta mayor tras ser atropellada en SJL

La Fiscalía de San Juan de Lurigancho investiga a Marcos Choque, sereno acusado de homicidio culposo tras atropellar a Olga Donaire, una adulta mayor de 75 años.

La Fiscalía Provincial Corporativa se encuentra realizando las investigaciones en torno al caso. Foto: Composición LR
La Primera Fiscalía Provincial Corporativa de San Juan de Lurigancho (Tercer Despacho) informó que ha iniciado una investigación preliminar contra Marcos Choque, quien se desempeñaba como sereno en el distrito mencionado, por el presunto delito de homicidio culposo en perjuicio de Olga Donaire, una adulta mayor de 75 años.

Hasta el momento, se investiga que el acusado habría atropellado con la unidad del Serenazgo a la adulta mayor, quien fue auxiliada por los vecinos de la zona y llevada a una clínica local, donde lamentablemente se confirmó su deceso producto del accidente.

Fiscalía inicia investigación contra sereno en SJL

El implicado, identificado como Marcos Choque, se encuentra detenido en la comisaría de San Juan de Lurigancho, mientras la fiscal provincial Milena Morales Rondinelli y su equipo llevan a cabo las diligencias respectivas para esclarecer la responsabilidad penal del acusado.

Fiscalía inicia las investigaciones del caso. Foto: X

De igual forma, entre las acciones programadas, se contempla la toma de declaraciones al investigado y a testigos, así como la revisión de posibles cámaras de videovigilancia en la zona, entre otros procedimientos de las autoridades durante las investigaciones.

El reclamo de los familiares de la víctima

Segundo Alcides, el hijo de la víctima, expresó su indignación hacia el personal de Serenazgo de la municipalidad de San Juan de Lurigancho. En ese sentido, Alcides afirmó que la comuna no asumió las responsabilidades por el accidente causado por el sereno.

"La han tenido más de media hora tendida en el piso sin auxiliar. La trasladaron a la Clínica La Luz que se encuentra cerca donde no la quisieron atender y luego la llevaron a la San Juan Bautista donde trataron de reanimarla. Lamentablemente, falleció porque llegó botando sangre por la nariz, boca y cabeza por el impacto del vehículo", sostuvo para Exitosa.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

