Sociedad

Delegación chilena llegó a Gamarra y queda sorprendido por seguridad en emporio comercial: "Los peruanos nos llevan ventaja, hay que aprender"

Alcaldes y empresarios chilenos llegaron hasta Gamarra para conocer el modelo de gestión de control del comercio ambulante y aplicarlo en el barrio Meiggs, núcleo comercial mayorista en Santiago de Chile.

Alcaldes como empresarios chilenos quedaron asombrados por la cantidad de agentes de seguridad que resguardan las calles de Gamarra.
Alcaldes como empresarios chilenos quedaron asombrados por la cantidad de agentes de seguridad que resguardan las calles de Gamarra. | Foto: composición LR/Meganoticias/Municipalidad Distrital de La Victoria

Gamarra, el corazón del comercio mayorista en Perú, se perfila como modelo de ordenamiento urbano para replicarse en Chile. Su estrategia de controlar el comercio ambulatorio llamó la atención de alcaldes Antofagasta, Villa Alemana y Santiago, así como de empresarios chilenos, quienes llegaron hasta La Victoria para conocer más sobre estos métodos y aplicarlo en el barrio Meiggs, núcleo principal de actividad de comerciantes informales en la capital del país sudamericano.

Según explicó Adolfo Nuni, presidente de la Asociación del Barrio Meiggs, los problemas que enfrentaba Gamarra son, actualmente, lo que viene enfrentando dicha ciudad chilena: comercio informal, contrabando y microtráfico. Es por ello que se busca aprender de la experiencia peruana para adaptar dichas medidas en Chile.

PUEDES VER: Youtubers argentinos visitan Gamarra y quedan sorprendidos por los bajos precios de la ropa: "Son de buena calidad"

lr.pe

"Los peruanos nos llevan una ventaja. Hay que aprender de la experiencia peruana. Ellos tienen un problema similar al nuestro, aunque un poco más avanzado de crimen organizado. Ahora estamos viendo cómo lo solucionaron, controlando territorialmente este barrio. Es idéntico el fenómeno al problema de Meiggs. Tenemos que aprender y ver cómo lo aplicamos en Chile", comentó Nuni en una conversación con el portal chileno Meganoticias.

Delegación chilena queda impresionada con despliegue de personales de seguridad en Gamarra

Además del control de accesos y la vigilancia permanente con cámaras de tecnología avanzada, un punto que llamó la atención tanto de los alcaldes como empresarios chilenos fue el despliegue de casi 600 miembros de seguridad, entre policías, serenazgos y fiscales, en Gamarra. Sin embargo, la realidad en Santiago de Chile sería distinta, donde una cifra similar de agentes debe atender a una población de 600 mil personas.

"Ahí está el desafío. Es compromiso del estado (chileno) entregar el número de efectivos que acá se necesita. Aquí esto (el problema en el barrio Meiggs) no solo podemos resolverlo con guardias municipales. Esto es permanente. Hay una comisaría aquí adentro y pronto va a haber otra más. Aquí está superclaro que el esfuerzo es mayúsculo. Hay que seguir este modelo. No perdamos tiempo.

