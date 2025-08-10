La ATU busca agilizar los viajes del Corredor Morado y mejorar la conexión entre San Juan de Lurigancho y Magdalena. | Foto: composición LR | ATU LR

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que desde este domingo 10 de agosto habilitó dos carriles exclusivos para el Corredor Morado, como parte del plan de desvío por las obras de construcción que se llevan a cabo en la estación Central de la Línea 2 del Metro de Lima.

Asimismo, informó que implementó un nuevo paradero en la Plaza Grau y que reabrió otras dos estaciones en el Cercado de Lima, con el fin de mejorar el tránsito vehicular y reducir los tiempos de viaje.

ATU habilita carriles exclusivos y nuevo paradero para el Corredor Morado

La ATU señaló que habilitó dos carriles para el Corredor Morado entre la Plaza Grau y el jirón Washington en búsqueda de agilizar los viajes. Asimismo, indicó que puso en funcionamiento un nuevo paradero de Plaza Grau, además que reabrió los paraderos de Bolognesi y Chota, ubicados en el Cercado de Lima.

"Estos cambios mejorarán la conexión entre San Juan de Lurigancho y Magdalena. De esta manera, se harán los trayectos más rápidos y ordenados", manifestó la entidad, a través de sus redes sociales.

Desvíos por obras del Metro de Lima

Así como los carriles y paraderos implementados en Lima tienen el objetivo de reorganizar el tránsito vehicular por los trabajos en el Metro de Lima, la ATU informó que el servicio de transporte público desviará su recorrido en ambos sentidos, en la avenida Faucett, por las obras de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao.

Los recientes cambios en el Corredor Morado exigen una adaptación por parte de los conductores particulares y los usuarios del transporte público. Ambos deberán ajustar sus desplazamientos y conocer los nuevos puntos de embarque y desembarque.

Desvío vehicular en la avenida Elmer Faucett. Foto: MTC

Tarifa integrada en el Corredor Morado

El Corredor Morado cuenta con tarifa integrada, lo que permite a los pasajeros realizar transbordos y no pagar doble pasaje. El costo general es de S/2.80, mientras que el pasaje para estudiantes de colegios, universitarios e institutos es de S/1.40. El pago se realiza al abordar el primer bus y, dentro de un plazo máximo de dos horas, los pasajeros pueden tomar otro servicio de transporte. Para acceder al beneficio, los usuarios deben utilizar las tarjetas del Metropolitano o Lima Pass.

