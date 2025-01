Tragedia en Lurigancho-Chosica: menor de 14 años muere por bala perdida mientras trabajaba en su mototaxi

Un adolescente de 14 años perdió la vida tras ser impactado por una bala perdida mientras trabajaba en su mototaxi en Villa Esperanza, distrito de Lurigancho-Chosica. Cámaras de seguridad captaron el momento exacto del ataque.

En las imágenes se observa a dos delincuentes en motocicleta persiguiendo y disparando a dos hombres en plena vía pública. En su intento por escapar, uno de los perseguidos se escondió detrás de la mototaxi donde se encontraba el menor, quien estaba estacionado esperando pasajeros.

El agresor dispara nuevamente, pero el proyectil, en lugar de alcanzar a su objetivo, impacta fatalmente al adolescente, quien cae de la mototaxi. A pesar de disparar varias veces más, los delincuentes no logran herir a su segundo objetivo, que se refugia en una vivienda. Tras el ataque, los criminales y los dos hombres perseguidos huyeron del lugar.

Sin embargo, el adolescente quedó tendido en medio de la pista. Según vecinos, el menor trabajaba en su mototaxi para ayudar a su familia.

"Son de condición humilde. El chico trabajaba para ayudar a su mamá porque ella sufre de alguna enfermedad, son de bajos recursos", expresó una vecina de Nueva Esperanza en América TV.

Los vecinos indican que no cuentan con resguardo policial en esta localidad y que no es la primera vez que una persona pierde la vida bajo estas circunstancias. "Hace un año he perdido a mi hermano por el mismo motivo y ha quedado en nada, la han archivado", comentó una residente.

Canales de ayuda

Recuerda que ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.