Sociedad

Perú tendrá el almacén público de medicamentos más grande de Latinoamérica: así funcionará la estructura de 9.400 m² anunciada por Minsa

El Minsa pondrá en funcionamiento un centro de almacenamiento y distribución de productos farmacéuticos y dispositivos médicos con condiciones de temperatura controlada y termosensibles, que unificará y ampliará la capacidad logística del país.

Perú contará con el almacén para productos farmacéuticos más grande de Latinoamérica
Perú contará con el almacén para productos farmacéuticos más grande de Latinoamérica | Composición LR | Andina

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que en los próximos meses Perú contará con el almacén público de medicamentos y productos farmacéuticos a temperatura controlada más grande de Latinoamérica. Este nuevo centro estará ubicado en Punta Hermosa y tendrá una superficie total de 9.400 metros cuadrados, con capacidad para almacenar 6.260 posiciones rack, lo que representa casi tres veces más espacio que la suma de los actuales almacenes públicos en Callao y Lurín.

Esta unificación busca resolver las dificultades logísticas que generaba la dispersión de los almacenes en diferentes zonas de Lima, lo que implicaba mayores costos y tiempos en el traslado de insumos médicos. Al centralizar la operación, se espera que la distribución a nivel nacional sea más eficiente.

PUEDES VER: En 9 días EsSalud implementó local que asegura abastecimiento de medicinas para pacientes crónicos

lr.pe

Nuevo almacen contará con tecnología y condiciones especiales para la conservación de medicamentos

El almacén contará con modernas instalaciones diseñadas para mantener las condiciones adecuadas de temperatura para distintos tipos de productos. Habrá áreas destinadas a medicamentos termosensibles que requieren mantenerse a temperaturas de entre 3 y 5 grados centígrados, cámaras frigoríficas con congelación a -22 grados para otros insumos que necesitan frío intenso, y espacios para productos que deben conservarse a temperatura controlada, entre 15 y 25 grados.

Este avance es importante porque los almacenes anteriores no tenían cámaras de congelación ni equipos de refrigeración adecuados para todos los productos, lo que dificultaba mantener la calidad y seguridad de algunos medicamentos. La nueva estructura incorpora termopaneles asépticos en las paredes para asegurar un ambiente limpio y controlado.

PUEDES VER: Cambios en el ascenso del personal de salud 2025: nuevo cronograma y más tiempo para postular

lr.pe

Nuevo almacén en Punta Hermosa unificará almacenes de Lurín y Callao

Actualmente, Perú cuenta con un almacén en el Callao con capacidad para 188 posiciones en rack en un área de 1.145 metros cuadrados, mientras que el otro, ubicado en Lurín, cuenta con 3.500 posiciones en un espacio de tamaño similar. El nuevo centro, con sus 6.260 posiciones rack y 9.400 metros, unificará ambos almacenes y se espera que disminuya los sobrecostos que se generaban en transporte. según indicó el director general del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), Juan Carlos Castillo Díaz.

Las obras del almacén se concluyeron al 100%, cumpliendo con los plazos del contrato, según indicó Cenares a partir de una verificación realizada este 9 de agosto. El siguiente paso es la recepción oficial y un período de 30 días a partir de esto para tramitar las certificaciones requeridas ante la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), así como el posterior traslado de los medicamentos e insumos.

