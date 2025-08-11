HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

La NASA se apresura: científicos pretenden construir un reactor nuclear en la Luna para la vuelta de los astronautas en 2030

China también planea establecer una base lunar, junto con Rusia. Estados Unidos busca adelantarse a esa iniciativa en una nueva carrera espacial.

La NASA busca abastecer de energía sus bases lunares con reactor nucleares. Foto: NASA
La NASA busca abastecer de energía sus bases lunares con reactor nucleares. Foto: NASA

La NASA acelera los planes para un reactor nuclear en la Luna. El director interino de la agencia espacial, Sean Duffy, compartió el plan de convertir a Estados Unidos en el primero en instalar el sistema de fisión para el 2030. Este proyecto busca crear sistemas pequeños y livianos que operarían en la Luna y también en Marte.

La NASA busca que los astronautas regresen a la Luna a través de su Programa Artemis, que pretende establecer una o más bases en la superficie lunar. Duffy señaló en una entrevista en Político que la agencia debe pedir propuestas de la industria para un reactor nuclear de 100 kilovatios que se lanzaría en 2030, y que es clave para el regreso de los astronautas a la superficie lunar.

Representación de un reactor nuclear en la superficie de la Luna. Foto: NASA

Representación de un reactor nuclear en la superficie de la Luna. Foto: NASA

PUEDES VER: Científicos proponen la nave espacial de 58 km de largo que llevaría 2.400 personas hasta Alfa Centauri en un largo viaje de 400 años

lr.pe

¿Por qué se quiere construir una base nuclear en la Luna?

Los sistemas de fisión para la energía nuclear son importantes para el éxito de la misión. La energía solar no es la mejor opción debido a la lentitud de la rotación de la Luna, las noches lunares duran casi 2 semanas terrestres. Según la NASA, un sistema de fisión proporcionaría al menos 40 kilovatios de energía, lo que permitiría abastecer 30 hogares de forma continua durante 10 años. Sin embargo, se informó justo antes del anuncio de Duffy que la agencia espacial ahora aspira a construir un reactor de 100 kilovatios.

Ilustración artística de un sistema eléctrico en la Luna. Foto: NASA

Ilustración artística de un sistema eléctrico en la Luna. Foto: NASA

China también planea establecer una base lunar, en colaboración con Rusia y otros países. La directiva establece que el primer país con un reactor lunar podría "declarar una zona de exclusión, lo que inhibiría significativamente a Estados Unidos", afirma la directiva.

PUEDES VER: El océano más vasto del universo: científicos descubrieron una reserva de agua 140 billones veces más grande que en la Tierra

lr.pe

¿Qué es el programa Artemis?

El programa Artemis es la iniciativa de la NASA para regresar astronautas a la superficie de la Luna y establecer una presencia humana sostenible en el satélite. Su plan incluye misiones tripuladas, como Artemis III, que marcará el primer alunizaje desde 1972, junto con el despliegue de tecnología e infraestructura para operar en un entorno lunar hostil.

Más que un simple viaje de ida y vuelta, Artemis busca desarrollar bases lunares, sistemas de energía y transporte que sirvan como plataforma para la exploración espacial de mayor alcance. Con este programa, la NASA pretende convertir la Luna en un punto de partida estratégico para futuras misiones humanas a Marte y otros destinos del sistema solar.

