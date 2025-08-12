Asesinan de un disparo en la cabeza a madre de familia en La Rinconada

Policía investiga el móvil del crimen perpetrado en concurrida calle. | Fuente: Cinthia Alvarez / La República. | Créditos: Cinthia Alvarez / La República.

Policía investiga el móvil del crimen perpetrado en concurrida calle. | Fuente: Cinthia Alvarez / La República. | Créditos: Cinthia Alvarez / La República.

Una madre de familia identificada como Reyna Margarita Colque Sucasaire (30) falleció tras recibir un disparo en la cabeza durante un presunto violento asalto a mano armada en el centro poblado de La Rinconada, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina, Puno. El hecho ocurrió la noche de ayer lunes 11 de agosto, cerca de las 8 de la noche en el jirón Colombia, urbanización Tres de Mayo, una zona altamente concurrida.

Según testigos, dos sujetos encapuchados y vestidos con ropa de minero interceptaron a la mujer en plena vía pública. Los delincuentes portaban armas de fuego y, sin mediar palabra, le habrían disparado a quemarropa antes de huir con rumbo desconocido. El ataque generó alarma entre los vecinos, quienes intentaron auxiliar a la víctima.

La mujer fue trasladada de inmediato al centro de salud de La Rinconada, pero lamentablemente llegó sin signos vitales. El personal médico confirmó su deceso e internó el cuerpo en la morgue del establecimiento. Se conoció que la víctima presentaba un impacto de bala a la altura del ojo izquierdo, lo que habría causado su muerte de forma instantánea.

Hasta el momento se desconoce qué lograron llevarse los delincuentes. No obstante, las autoridades no descartan que se trate de otro móvil, ya que según declaraciones del esposo de la víctima, el atacante habría disparado sin motivo aparente. Las investigaciones se encuentran en curso.

Peritos de criminalística de la Policía Nacional de Juliaca, junto al fiscal de turno del distrito de Ananea, llegaron al lugar para realizar el levantamiento del cadáver y recoger evidencias que permitan identificar a los responsables.