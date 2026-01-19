José Jerí al borde de la vacancia EN VIVO: congresistas y candidatos piden su salida por reuniones con empresarios chinos

Yohny Lescano, candidato presidencial por Cooperación Popular, calificó al actual Gobierno como “la segunda parte de la desastrosa gestión de Dina Boluarte”.

"Debe vacarse a Jerí por sus citas clandestinas y gestiones para negocios chinos (...) Ya saben que ni un solo voto a los del pacto mafioso que tiene publicidad millonaria", escribió en sus redes sociales.