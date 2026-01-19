HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

José Jerí al borde de la vacancia EN VIVO: congresistas y candidatos piden su salida por reuniones con empresarios chinos

Tras la revelación de reuniones no registradas de Jerí con el empresario chino Zhihua Yang, realizadas fuera de la agenda oficial y a altas horas de la noche, parlamentarios de varias bancadas promueven la vacancia de su Gobierno por incapacidad moral permanente.

José Jerí al borde de la vacancia EN VIVO. Foto: composición LR
José Jerí al borde de la vacancia EN VIVO. Foto: composición LR

El presidente José Jerí enfrenta una moción de vacancia por incapacidad moral permanente en el Congreso, impulsada por el parlamentario Segundo Montalvo de Perú Libre, tras la revelación de reuniones no registradas con el empresario chino Zhihua Yang, realizadas fuera de la agenda oficial y en horarios nocturnos. En paralelo, Sigrid Bazán ha planteado una moción censura contra la Mesa Directiva del Congreso, que Jerí preside, como una vía alternativa para forzar su salida.

José Jerí EN VIVO

17:02
19/1/2026

Lescano acusa a Jerí de gestiones para negocios chinos y pide su vacancia

Yohny Lescano, candidato presidencial por Cooperación Popular, calificó al actual Gobierno como “la segunda parte de la desastrosa gestión de Dina Boluarte”.

"Debe vacarse a Jerí por sus citas clandestinas y gestiones para negocios chinos (...) Ya saben que ni un solo voto a los del pacto mafioso que tiene publicidad millonaria", escribió en sus redes sociales.

16:57
19/1/2026

Candidato presidencial Alfonso López Chau exige renuncia de José Jerí

Alfonso López Chau, candidato presidencial por Ahora Nación, sostuvo que las reuniones clandestinas del jefe de Estado son impropias de su investidura y que incluso el presidente del Consejo de Ministros ha admitido su incapacidad para gobernar.

"Su mandato era conducir una transición ordenada y democrática, y no lo cumplió (...) En tiempos electorales en que se debe garantizar transparencia, esto es una obligación, no un favor", señaló.

16:48
19/1/2026

Ruth Luque impulsa censura contra José Jerí

“Ante la sucesión de reuniones clandestinas que involucran directamente al presidente en funciones, José Jerí, con empresarios que tienen contratos con el Estado, he decidido promover una moción de censura”, se lee en el post de Ruth Luque.

La parlamentaria sostuvo que Jerí no merece permanecer ni un minuto más como presidente del Perú ni como presidente del Congreso, al considerar que no garantiza probidad ni transparencia en el manejo del Estado. Además, afirmó que “la gente sigue muriendo por la delincuencia”.

16:46
19/1/2026

Harvey Colchado exige la renuncia de José Jerí

Harvey Colchado pidió la renuncia de José Jerí y recordó que, durante su experiencia en investigaciones contra la corrupción del poder, reuniones clandestinas como las sostenidas por Jerí con empresarios chinos activaban diligencias inmediatas, como allanamientos para asegurar evidencias. “Hoy, los equipos especiales ya no existen y desde la Fiscalía solo se escucha un silencio cómplice”, cuestionó.

Foto: X

CUENTOS CHINOS DE JOSÉ JERÍ Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
