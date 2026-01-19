HOYSuscripcion LR Focus

Política

Moción de vacancia contra José Jerí por reunión con empresario chino ya cuenta con 14 firmas

Desde el Congreso, el legislador Segundo Montalvo (Perú Libre) promueve la moción de vacancia contra Jerí por las reuniones con el empresario chino Shihua Yang y por el intento de privatización de Petroperú.


José Jerí se reunió con empresario chino encapuchado en un chifa y, en otra oportunidad, con lentes en un minimarket. Foto:Composición/LR
José Jerí se reunió con empresario chino encapuchado en un chifa y, en otra oportunidad, con lentes en un minimarket. Foto:Composición/LR

El Congreso de la República alista una moción de vacancia contra el presidente José Jerí, tras la revelación de dos reuniones sostenidas con el empresario chino Zhihua Yang. Los encuentros ocurrieron a altas horas de la noche, primero en un chifa de San Luis al que Jerí acudió encapuchado y, más recientemente, en Market Capon, una tienda de artículos chinos ubicada en el Cercado de Lima, en la que se apreció al jefe de Estado con lentes negros y en buzo. En ese sentido, la solicitud impulsada por el legislador Segundo Montalvo (Perú Libre) ya cuenta con 14 firmas, según lo anunció durante una entrevista con la prensa.

Asimismo, la moción por incapacidad moral permanente contra Jerí también se sustenta en la emisión de un decreto supremo en Año Nuevo que tendría como objetivo la privatización de PetroPerú.

TRIUNFO CONTRA EL CONGRESO Y POLÍTICOS EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"(La vacancia) debe ser la postura de todos los congresistas. Imagínense tener a un presidente encapuchado a altas horas de la noche; en ningún país se ha visto, es algo imperdonable e insostenible", expresó Montalvo, quien busca la reelección para la Cámara de Senadores por Perú Libre, partido del prófugo de la justicia Vladimir Cerrón.

Los congresistas que firmaron la moción son Wilson Quispe, Ruth Luque, Elias Varas, Flavio Cruz, María Agüero, Isaac Mita, Jaime Quito, Alex Flores, Silvana Robles, Susel Paredes, Hamlet Echevarria, Sigrid Bazán y Elizabeth Taipe.

Noticia en desarrollo...

José Jerí y nueva reunión con empresario chino: captado con lentes oscuros y discutiendo por llamada

Los negocios secretos de Johnny Yang, amigo del presidente José Jerí

José Jerí asegura que fue a cenar con empresario chino junto con el ministro del Interior y su escolta

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

