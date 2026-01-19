Moción de vacancia contra José Jerí por reunión con empresario chino ya cuenta con 14 firmas

José Jerí se reunió con empresario chino encapuchado en un chifa y, en otra oportunidad, con lentes en un minimarket. Foto:Composición/LR

El Congreso de la República alista una moción de vacancia contra el presidente José Jerí, tras la revelación de dos reuniones sostenidas con el empresario chino Zhihua Yang. Los encuentros ocurrieron a altas horas de la noche, primero en un chifa de San Luis al que Jerí acudió encapuchado y, más recientemente, en Market Capon, una tienda de artículos chinos ubicada en el Cercado de Lima, en la que se apreció al jefe de Estado con lentes negros y en buzo. En ese sentido, la solicitud impulsada por el legislador Segundo Montalvo (Perú Libre) ya cuenta con 14 firmas, según lo anunció durante una entrevista con la prensa.

Asimismo, la moción por incapacidad moral permanente contra Jerí también se sustenta en la emisión de un decreto supremo en Año Nuevo que tendría como objetivo la privatización de PetroPerú.

"(La vacancia) debe ser la postura de todos los congresistas. Imagínense tener a un presidente encapuchado a altas horas de la noche; en ningún país se ha visto, es algo imperdonable e insostenible", expresó Montalvo, quien busca la reelección para la Cámara de Senadores por Perú Libre, partido del prófugo de la justicia Vladimir Cerrón.

Los congresistas que firmaron la moción son Wilson Quispe, Ruth Luque, Elias Varas, Flavio Cruz, María Agüero, Isaac Mita, Jaime Quito, Alex Flores, Silvana Robles, Susel Paredes, Hamlet Echevarria, Sigrid Bazán y Elizabeth Taipe.

