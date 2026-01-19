Universitario sigue afinando detalles previo a la Noche Crema 2026, en el Estadio Monumental, mientras espera el arribo de Sekou Gassama para unirse a los entrenamientos del tricampeón. El delantero senegalés genera expectativa por su pasado en el fútbol europeo. Justamente, su exentrenador en España rompió su silencio y habló sobre el estilo de juego que verán los hinchas 'cremas' en la Liga 1 2026.

Crece el misterio en Campo Mar por ver al experimentado delantero de 30 años, ya que pocos fanáticos de la 'U' lo han visto jugar. Por este motivo, José Luis Oltra aclaró los rumores vinculados a su desempeño en la cancha. Se habló sobre su estilo ofensivo.

¿Qué dijo el exentrenador de Sekou Gassama sobre el estilo de juego que plasmará en Universitario?

José Luis Oltra sorprendió en el programa 'Fútbol Sin Censura' al explicar la forma de jugar del potente delantero, Él es un buen futbolista, tal vez el número de goles no sea el mejor, pero es un hombre de área, rematador, sobre todo si el equipo llega al centro, él va a rematar y él va a hacer goles porque es un jugador de área muy bueno. Es fuerte y yo creo que siempre va aportar cosas al equipo”, aseguró en el popular programa digital.

¿Por qué Sekou Gassama no sigue jugando en España?

El profesor Otra rompió su silencio y recordó la mala temporada que vivieron en España. "Dejó el equipo por que básicamente acababa contrato. El equipo descendió de categoría, no pudimos mantener la categoría, y al descender prácticamente casi todos los jugadores que acababan contrato no renovaron”, comentó el entrenador español.

“A mí me ofrecieron seguir, pero yo no quise seguir, y la mayoría salieron porque cambiaba totalmente el proyecto al descender de categoría de Segunda División a lo que es Tercera División”, reveló en 'Fútbol Sin Censura'.

Fichajes de Universitario en el 2026

Además del entrenador español Javier Rabanal, son 5 los futbolistas extranjeros que se sumarán a la plantilla de Universitario con miras a la Liga 1 y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Javier Rabanal (DT)

Diego Romero (arquero)

Caín Fara (defensa)

Héctor Fertoli (volante)

Sekou Gassama (delantero)

Lisandro Alzugaray (delantero)

Miguel Silveira (delantero).



