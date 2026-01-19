HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Extrenador de Sekou Gassama revela el estilo de juego del nuevo fichaje de Universitario: "Es un hombre de área, un rematador

José Luis Oltra destaca su potencial en el ataque y sus cualidades dentro de la cancha, describiéndolo como un buen rematador en el equipo titular del tricampeón de la Liga 1.

El último DT de Gassama rompió su silencio y habló de sus cualidades. Foto: Lr/Universitario
El último DT de Gassama rompió su silencio y habló de sus cualidades. Foto: Lr/Universitario

Universitario sigue afinando detalles previo a la Noche Crema 2026, en el Estadio Monumental, mientras espera el arribo de Sekou Gassama para unirse a los entrenamientos del tricampeón. El delantero senegalés genera expectativa por su pasado en el fútbol europeo. Justamente, su exentrenador en España rompió su silencio y habló sobre el estilo de juego que verán los hinchas 'cremas' en la Liga 1 2026.

Crece el misterio en Campo Mar por ver al experimentado delantero de 30 años, ya que pocos fanáticos de la 'U' lo han visto jugar. Por este motivo, José Luis Oltra aclaró los rumores vinculados a su desempeño en la cancha. Se habló sobre su estilo ofensivo.

PUEDES VER: Pablo Guede respalda a Sergio Peña tras ser cuestionado en Alianza Lima por su bajo rendimiento: "Es aliancista de corazón"

lr.pe

¿Qué dijo el exentrenador de Sekou Gassama sobre el estilo de juego que plasmará en Universitario?

José Luis Oltra sorprendió en el programa 'Fútbol Sin Censura' al explicar la forma de jugar del potente delantero, Él es un buen futbolista, tal vez el número de goles no sea el mejor, pero es un hombre de área, rematador, sobre todo si el equipo llega al centro, él va a rematar y él va a hacer goles porque es un jugador de área muy bueno. Es fuerte y yo creo que siempre va aportar cosas al equipo”, aseguró en el popular programa digital.

PUEDES VER: Luis Ramos aclara la competencia interna con Paolo Guerrero y Federico Girotti en Alianza Lima: "Tenemos una relación muy linda"

lr.pe

¿Por qué Sekou Gassama no sigue jugando en España?

El profesor Otra rompió su silencio y recordó la mala temporada que vivieron en España. "Dejó el equipo por que básicamente acababa contrato. El equipo descendió de categoría, no pudimos mantener la categoría, y al descender prácticamente casi todos los jugadores que acababan contrato no renovaron”, comentó el entrenador español.

“A mí me ofrecieron seguir, pero yo no quise seguir, y la mayoría salieron porque cambiaba totalmente el proyecto al descender de categoría de Segunda División a lo que es Tercera División”, reveló en 'Fútbol Sin Censura'.

PUEDES VER: Real Madrid vs Mónaco EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la fecha 7 de la Champions League?

lr.pe

Fichajes de Universitario en el 2026

Además del entrenador español Javier Rabanal, son 5 los futbolistas extranjeros que se sumarán a la plantilla de Universitario con miras a la Liga 1 y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

  • Javier Rabanal (DT)
  • Diego Romero (arquero)
  • Caín Fara (defensa)
  • Héctor Fertoli (volante)
  • Sekou Gassama (delantero)
  • Lisandro Alzugaray (delantero)
  • Miguel Silveira (delantero).


Notas relacionadas
Representante del ‘Tunche’ Rivera revela por qué no se fue de Universitario en esta temporada: "No lo quiere soltar"

Representante del ‘Tunche’ Rivera revela por qué no se fue de Universitario en esta temporada: "No lo quiere soltar"

LEER MÁS
Edison Flores ilusionado a pocos días de la llegada de Sekou Gassama a Universitario: "Espero que venga con mucha hambre"

Edison Flores ilusionado a pocos días de la llegada de Sekou Gassama a Universitario: "Espero que venga con mucha hambre"

LEER MÁS
Sekou Gassama se rinde ante Sadio Mané tras levantar la Copa África con Senegal en polémica final: "El mejor"

Sekou Gassama se rinde ante Sadio Mané tras levantar la Copa África con Senegal en polémica final: "El mejor"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Natalia Málaga se pronuncia tras debut de surcoreana Se-Yun Park con Géminis en la Liga Peruana de Vóley: "Uno siempre tiene nervios"

Natalia Málaga se pronuncia tras debut de surcoreana Se-Yun Park con Géminis en la Liga Peruana de Vóley: "Uno siempre tiene nervios"

LEER MÁS
Empresa que traerá a Inter Miami de Lionel Messi anuncia megadescuento a días de partido con Alianza Lima: "Para el hincha que siempre está"

Empresa que traerá a Inter Miami de Lionel Messi anuncia megadescuento a días de partido con Alianza Lima: "Para el hincha que siempre está"

LEER MÁS
Juan Reynoso reordena a Melgar a poco de iniciar la Liga 1: delantero deja el club para fichar por histórico de Argentina

Juan Reynoso reordena a Melgar a poco de iniciar la Liga 1: delantero deja el club para fichar por histórico de Argentina

LEER MÁS
Revelan por qué el fichaje de César Inga por Kansas City está paralizado: "El club aduce que invirtió más de lo previsto"

Revelan por qué el fichaje de César Inga por Kansas City está paralizado: "El club aduce que invirtió más de lo previsto"

LEER MÁS
Alianza Lima venció a Colo Colo en un partidazo por su despedida de la Serie Río de La Plata

Alianza Lima venció a Colo Colo en un partidazo por su despedida de la Serie Río de La Plata

LEER MÁS
Universitario vs Melgar EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el segundo amistos de la 'U' de pretemporada?

Universitario vs Melgar EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el segundo amistos de la 'U' de pretemporada?

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Concierto de Milo J en Lima 2026: fecha, lugar y cómo comprar entradas para ver al cantante argentino en Costa 21

Empresa que traerá a Inter Miami de Lionel Messi anuncia megadescuento a días de partido con Alianza Lima: "Para el hincha que siempre está"

Multas a motociclistas desde el 20 de enero: MTC sancionará con hasta S/1.320 por circular con 2 personas

Deportes

Empresa que traerá a Inter Miami de Lionel Messi anuncia megadescuento a días de partido con Alianza Lima: "Para el hincha que siempre está"

Universitario vs Melgar EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el segundo amistos de la 'U' de pretemporada?

¿Qué pasará con el cupo de extranjero de Williams Riveros o Matías Di Benedetto tras la llegada de Miguel Silveira a Universitario?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fiscalía de la Nación inicia investigación preliminar contra presidente José Jerí por reuniones con empresarios chinos

Moción de vacancia contra José Jerí por reunión con empresario chino ya cuenta con 14 firmas

José Jerí al borde de la vacancia EN VIVO: congresistas y candidatos piden su salida por reuniones con empresarios chinos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025