Usuarios reportan caída de Facebook
Sociedad

Mujer es hallada sin vida y con signos de violencia: sospechan homicidio por conflicto de terrenos

Según los vecinos, lograron observar rastros de sangre a la altura del pecho. La comunidad y familiares exigen exhaustiva investigación.


Deudos exigen una exhaustiva investigación del caso.
Deudos exigen una exhaustiva investigación del caso. | Fuente: Cinthia Alvarez / La República. | Créditos: Cinthia Alvarez / La República.

Este lunes 11 de agosto, una mujer, que vivía sola en una vivienda prefabricada, fue hallada sin vida en circunstancias aún desconocidas. Según los vecinos, quienes dieron aviso a las autoridades, el cuerpo presentaba rastros de sangre a la altura del pecho. La familia, consternada por el hecho, sospecha que se trataría de un presunto homicidio vinculado a conflictos de terrenos en la zona.

El lamentable suceso se produjo en la comunidad de Bellapampa, ubicada a 2 kilómetros de la capital del distrito de Cojata, en la provincia de Huancané, Puno.

Puedes ver: Tragedia en Puno: bus interprovincial "Selva Sur" cae a abismo y deja 10 fallecidos y 38 heridos

lr.pe

La víctima fue identificada como Úrsula Mamani Ccama, de 56 años de edad. El hallazgo se dio alrededor de las 6:40 a. m., cuando vecinos notaron la ausencia de actividad en su vivienda y decidieron acercarse. Úrsula fue encontrada en posición de cúbito ventral, sin signos vitales, en el interior de su precaria vivienda.

La Policía Nacional del Perú (PNP), del puesto de vigilancia de fronteras de Cojata, se trasladó de inmediato al lugar para iniciar las diligencias correspondientes. La zona fue acordonada y se procedió a recabar información preliminar de los vecinos y familiares.

Las autoridades realizaron el levantamiento del cadáver y su posterior internamiento en la morgue de Huancané, donde se llevará a cabo la necropsia médico legal. Esta será determinante para esclarecer las causas exactas de la muerte y orientar la investigación hacia posibles responsables.

Asimismo, las autoridades arribaron al lugar y recopilaron testimonios y evidencias que permitan esclarecer el caso. Mientras tanto, la comunidad de Bellapampa y familiares exigen justicia para Úrsula Mamani, cuya muerte ha consternado a los vecinos de la zona.

