HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Usuarios reportan caída de Facebook
Usuarios reportan caída de Facebook     Usuarios reportan caída de Facebook     Usuarios reportan caída de Facebook     
Sociedad

Conductores invaden vía del Metropolitano por falta de sanciones efectivas: "La multa es solo S/72"

En menos de dos semanas se han registrado dos choques contra unidades del Metropolitano debido a la invasión de sus vías exclusivas. Especialistas señalan que esta situación se debe a la falta de sanciones efectivas y a la escasa fiscalización.

Alrededor de 20 vehículos en menos de una hora usaron los carriles exclusivos del Metropolitano en San Martín de Porres. Foto: Silvana Quiñonez
Alrededor de 20 vehículos en menos de una hora usaron los carriles exclusivos del Metropolitano en San Martín de Porres. Foto: Silvana Quiñonez

En menos de dos semanas, se han registrado dos choques contra unidades del Metropolitano debido a la invasión de su vía exclusiva por parte de vehículos particulares. El primer accidente cobró la vida de tres personas y dejó más de 20 heridos.

Según especialistas, esta situación responde a la falta de sanciones efectivas, la escasa fiscalización y el uso indebido de estas vías, que deberían ser exclusivas para el transporte público.

PUEDES VER: Minsa devolvió más de S/ 56 millones que no invirtieron en equipos para niños con cáncer

lr.pe

Dos choques contra unidades del Metropolitano

El 30 de julio, una cúster conocida como el ‘Anconero’ invadió la vía exclusiva del Metropolitano y chocó contra una unidad en el Cercado de Lima. Este hecho, lamentablemente, dejó tres personas fallecidas y más de 20 heridas.

Y el domingo 10 de agosto se reportó otro choque, esta vez entre un bus de la ruta C del Metropolitano y un auto particular en el distrito de Barranco, luego de que este último también invadiera la vía exclusiva. El impacto dejó al menos siete personas heridas, quienes fueron trasladadas al Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa.

Vehículos del Estado invaden vía exclusiva

Un recorrido realizado por La República en las inmediaciones de la estación UNI, en el cruce de las avenidas Túpac Amaru y Habich, en San Martín de Porres, evidenció que alrededor de 20 vehículos en menos de una hora ingresaron a los carriles exclusivos del Metropolitano, en ambos sentidos.

Asimismo, se registró el paso de dos autos particulares con placas falsas o adulteradas, posiblemente para evadir multas.

Incluso se observó a patrulleros, motos policiales y ambulancias usando estas vías sin activar las sirenas, y en algunos casos solo con luces intermitentes, incumpliendo lo que establece la ley, que permite el ingreso de estas unidades únicamente en casos de emergencia comprobada y con luces y sirenas encendidas.

Falta de sanciones efectivas

Sobre el tema, el director de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, indicó que esta situación se da porque en el país no existe una cultura vial, y muchos conductores no respetan las normas debido a que no hay consecuencias efectivas.

"Hay un bajo nivel cultural y, más aún, falta de cultura vial; no sabemos utilizar la vía correctamente. No respetamos los derechos de los demás ni los espacios establecidos".

Asimismo, señaló que otra de las razones es que no existe una sanción efectiva. Explicó que está establecido en el reglamento como la infracción G-10, que corresponde a incumplir las disposiciones sobre el uso de las vías de tránsito rápido y acceso restringido.

Esta infracción es considerada grave, con una multa de 428 soles. Sin embargo, explicó que en la práctica, quienes son sancionados pagan solo 72 soles si cancelan dentro de los cinco días, gracias a un descuento. "Si pagan en cinco días, la multa baja a 72 soles, no a 428. Es una infracción grave, pero la sanción pecuniaria es muy baja".

PUEDES VER: Policías colombianos intentan ingresar sin permiso a Perú por Santa Rosa, pero son detenidos por la Marina de Guerra

lr.pe

Recordó que en 2024 una camioneta circulaba por un carril segregado a alta velocidad y atropelló a una señora que falleció a causa del accidente.

larepublica.pe

Tras ese hecho, Luz Ambar presentó un documento al Ministerio de Transportes solicitando que se modifique el reglamento para que esta infracción sea considerada muy grave, y que se establezca, como medida preventiva, la suspensión de la licencia de conducir por tres años. Sin embargo, esta solicitud no fue atendida.

"Si no hay una sanción eficaz, de nada sirve. Esta es una de las razones por las que los conductores siguen circulando por las vías exclusivas del Metropolitano".

Señaló que presentaron un proyecto de ley con el apoyo de un presidente de la Corte Suprema y del Ministerio de Transportes para impulsar la creación de juzgados especializados en tránsito y seguridad vial. No obstante, no hubo resultados.

Por su parte, el exjefe de la ATU, José Aguilar, señaló que el accidente ocurrido en Barranco podría haberse originado por la falta de señalización, por lo que consideró necesario reforzar este aspecto.

Mencionó que, para prevenir este tipo de incidentes, se podría asignar a un policía junto a un inspector de la ATU en los puntos críticos, con el fin de evitar que los conductores ingresen a la vía exclusiva del Metropolitano.

Agregó que otra opción sería que la ATU trabaje de forma coordinada con las municipalidades distritales, de modo que, cada vez que se cometan estas infracciones, se entreguen las fotopapeletas de todas las unidades que invaden la vía exclusiva. De esta manera, la ATU tendría un registro actualizado y se encargaría de la cobranza correspondiente.

Notas relacionadas
Impactante choque entre bus del Metropolitano y auto en Barranco deja al menos 7 heridos

Impactante choque entre bus del Metropolitano y auto en Barranco deja al menos 7 heridos

LEER MÁS
Trabajadores del Metropolitano sacan a perrita que se metió a bus y en redes bromean "No pagó su pasaje"

Trabajadores del Metropolitano sacan a perrita que se metió a bus y en redes bromean "No pagó su pasaje"

LEER MÁS
Pasajero cae de Metropolitano al abordar bus en Independencia y resulta herido: fue trasladado a un centro de salud

Pasajero cae de Metropolitano al abordar bus en Independencia y resulta herido: fue trasladado a un centro de salud

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Policías de Arequipa fingen ser censistas para capturar a menor acusado de abuso sexual de niña: víctima murió

Policías de Arequipa fingen ser censistas para capturar a menor acusado de abuso sexual de niña: víctima murió

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

LEER MÁS
Localizan en Trujillo a joven censista reportada como desaparecida el 7 de agosto

Localizan en Trujillo a joven censista reportada como desaparecida el 7 de agosto

LEER MÁS
Mamá de Kylian Mbappé llegó a Ancón para ver los avances de la fundación de su hijo en Perú: también ayudó a una olla común

Mamá de Kylian Mbappé llegó a Ancón para ver los avances de la fundación de su hijo en Perú: también ayudó a una olla común

LEER MÁS
Docentes rendirán dos pruebas en octubre: una será para ascensos y otra para nombramientos en Cetpros

Docentes rendirán dos pruebas en octubre: una será para ascensos y otra para nombramientos en Cetpros

LEER MÁS
Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: empatan sin goles en el estadio George Capwell

Reparto de 'Merlina' 2: actores que regresan y nuevos antagonistas de la serie

Conductores invaden vía del Metropolitano por falta de sanciones efectivas: "La multa es solo S/72"

Sociedad

¿Qué necesitas para el Examen de Admisión UNI 2025-2? Documentos obligatorios y objetos prohibidos

Roban más de 25.000 soles en joyas de oro de puesto de mercado Central de Chiclayo: ladrones amarraron a vigilantes

Cierran Panamericana Norte por incendio de enorme tráiler a la altura del km 97.5 en Chancay

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota