Conductores invaden vía del Metropolitano por falta de sanciones efectivas: "La multa es solo S/72"

Alrededor de 20 vehículos en menos de una hora usaron los carriles exclusivos del Metropolitano en San Martín de Porres. Foto: Silvana Quiñonez

En menos de dos semanas, se han registrado dos choques contra unidades del Metropolitano debido a la invasión de su vía exclusiva por parte de vehículos particulares. El primer accidente cobró la vida de tres personas y dejó más de 20 heridos.

Según especialistas, esta situación responde a la falta de sanciones efectivas, la escasa fiscalización y el uso indebido de estas vías, que deberían ser exclusivas para el transporte público.

Dos choques contra unidades del Metropolitano

El 30 de julio, una cúster conocida como el ‘Anconero’ invadió la vía exclusiva del Metropolitano y chocó contra una unidad en el Cercado de Lima. Este hecho, lamentablemente, dejó tres personas fallecidas y más de 20 heridas.

Y el domingo 10 de agosto se reportó otro choque, esta vez entre un bus de la ruta C del Metropolitano y un auto particular en el distrito de Barranco, luego de que este último también invadiera la vía exclusiva. El impacto dejó al menos siete personas heridas, quienes fueron trasladadas al Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa.

Vehículos del Estado invaden vía exclusiva

Un recorrido realizado por La República en las inmediaciones de la estación UNI, en el cruce de las avenidas Túpac Amaru y Habich, en San Martín de Porres, evidenció que alrededor de 20 vehículos en menos de una hora ingresaron a los carriles exclusivos del Metropolitano, en ambos sentidos.

Asimismo, se registró el paso de dos autos particulares con placas falsas o adulteradas, posiblemente para evadir multas.

Incluso se observó a patrulleros, motos policiales y ambulancias usando estas vías sin activar las sirenas, y en algunos casos solo con luces intermitentes, incumpliendo lo que establece la ley, que permite el ingreso de estas unidades únicamente en casos de emergencia comprobada y con luces y sirenas encendidas.

Falta de sanciones efectivas

Sobre el tema, el director de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, indicó que esta situación se da porque en el país no existe una cultura vial, y muchos conductores no respetan las normas debido a que no hay consecuencias efectivas.

"Hay un bajo nivel cultural y, más aún, falta de cultura vial; no sabemos utilizar la vía correctamente. No respetamos los derechos de los demás ni los espacios establecidos".

Asimismo, señaló que otra de las razones es que no existe una sanción efectiva. Explicó que está establecido en el reglamento como la infracción G-10, que corresponde a incumplir las disposiciones sobre el uso de las vías de tránsito rápido y acceso restringido.

Esta infracción es considerada grave, con una multa de 428 soles. Sin embargo, explicó que en la práctica, quienes son sancionados pagan solo 72 soles si cancelan dentro de los cinco días, gracias a un descuento. "Si pagan en cinco días, la multa baja a 72 soles, no a 428. Es una infracción grave, pero la sanción pecuniaria es muy baja".

Recordó que en 2024 una camioneta circulaba por un carril segregado a alta velocidad y atropelló a una señora que falleció a causa del accidente.

Tras ese hecho, Luz Ambar presentó un documento al Ministerio de Transportes solicitando que se modifique el reglamento para que esta infracción sea considerada muy grave, y que se establezca, como medida preventiva, la suspensión de la licencia de conducir por tres años. Sin embargo, esta solicitud no fue atendida.

"Si no hay una sanción eficaz, de nada sirve. Esta es una de las razones por las que los conductores siguen circulando por las vías exclusivas del Metropolitano".

Señaló que presentaron un proyecto de ley con el apoyo de un presidente de la Corte Suprema y del Ministerio de Transportes para impulsar la creación de juzgados especializados en tránsito y seguridad vial. No obstante, no hubo resultados.

Por su parte, el exjefe de la ATU, José Aguilar, señaló que el accidente ocurrido en Barranco podría haberse originado por la falta de señalización, por lo que consideró necesario reforzar este aspecto.

Mencionó que, para prevenir este tipo de incidentes, se podría asignar a un policía junto a un inspector de la ATU en los puntos críticos, con el fin de evitar que los conductores ingresen a la vía exclusiva del Metropolitano.

Agregó que otra opción sería que la ATU trabaje de forma coordinada con las municipalidades distritales, de modo que, cada vez que se cometan estas infracciones, se entreguen las fotopapeletas de todas las unidades que invaden la vía exclusiva. De esta manera, la ATU tendría un registro actualizado y se encargaría de la cobranza correspondiente.